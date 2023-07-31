Samsung Galaxy S24 Plus Geekbench'te Göründü

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S24 Plus, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Ancak iPhone 14'e göre düşük performans sergilediği görüldü.

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Samsung, yeni amiral gemisi serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önemli kaynaklar, beklenen seri hakkında önemli detaylar ortaya çıkartıyor. Galaxy S24 Plus, Geekbench arenasında göründü.

Galaxy S24 Plus, iPhone 14'ten de düşük performans sergiliyor

Bilindiği üzere Apple, akıllı telefon dünyasının en önemli ismi durumunda. Samsung, Xiaomi gibi şirketler son yıllarda yüksek donanıma sahip cihazlar üretip arayı kapatmak istiyor. Makas biraz daralmış olsa da performans testleri arada hala büyük bir farkın olduğunu gösteriyor.

Bilindiği üzere Galaxy S24, sadece Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak. Serideki Galaxy S24 Plus, Geekbench performans arenasında göründü. Cihaz, tek çekirdek testinde 2.233, çok çekirdek testinde ise 6.661 puanlık bir performans sergiledi.

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Aslında Galaxy S23 performansıyla aynı dönemde çıkan iPhone 14'e yakın bir performans sergilemiş, "Android dünyası Apple'ı geçebilecek mi?" sorusunu sordurmuştu. Ancak Performans testine bakılırsa seri, iPhone 15'in çok uzağında.

Hatta serinn ortanca ismi Galaxy S24 Plus'ın performansı, iPhone 14'ün orta seviye cihazının bile gerisinde kalıyor. iPhone 14 Plus, tek çekirdek puanı 2.511 ve çok çekirdek puanı 6.347 almıştı. Göründüğü üzere cihaz, tek çekirdekli performansta geride görünüyor.

İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen özellikleri:

ÖzellikS24 – S24 Plus – S24 Ultra Ekran 6,1 inç FHD 120 Hz – 6,8 inç FHD 120 Hz – 6,8 inç QHD 120 Hzİşlemci Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 (Üçünde de aynı)Bellek8 GB RAM – 8 GB RAM – 8 GB / 12 GB RAMDepolama128 GB / 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya 3900 mAh – 4700 mAh – 5000 mAhAna kamera50 MP – 50 MP – 200 MP

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