Samsung, bugün heyecanla beklenen Galaxy S24 serisini tanıttı. Bu yeni seri, ekranları, güçlü işlemcileri ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de Samsung Galaxy S24 Plus modelinin fiyatı ve özellikleri başta olmak üzere tüm detaylarını paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy S24 Plus fiyatı ve özellikleri

Ekran özellikleri

Samsung Galaxy S24 Plus, yeni serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıkıyor. Kimi özellikleri S24'e, kimi de S24 Ultra'ya benziyor. Dolayısıyla seçim yaparken birçok kişi bu modele yönelecektir. Cihazın 6.7 inç büyüklüğündeki ekranı 3120 x 1440 QHD+ (516ppi) çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.

Donanım özellikleri

İşlemci tarafına baktığımızda ise Ultra modelinden farklı olarak Galaxy S24'le birlikte Snapdragon 8 Gen 3 değil, yapay zeka destekli Exynos 2400 yongasının kullanıyor. Ek olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunuluyor.

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Kamera özellikleri

Arka tarafta Galaxy S24 ile aynı olan üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 Megapiksel geniş açı kamerası. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Batarya özellikleri

Gelelim batarya özelliklerine. Cihazda 4900 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bu batarya, alışageldiğimiz 45W kablolu şarj desteğine sahip. Ayrıca kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de sunulduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S24 Plus fiyatı şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 46 bin 499 TL