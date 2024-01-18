Samsung Galaxy S24 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, bugünkü etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S24 modelini tanıttı. Yeni cihaz, ekran, güçlü işlemci ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy S24 modelinin fiyatı ve özellikleri. Samsung Galaxy S24 ön inceleme sizlerle.

Samsung Galaxy S24 ön inceleme!

Ekran Özellikleri: Samsung Galaxy S24, yeni S serisinin en altında yer alsa da eksiksiz bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Cihazın 6.2 inç büyüklüğündeki ekranı, FHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.

Donanım Özellikleri: İşlemci tarafında, Galaxy S24 Ultra modelinden farklı olarak Snapdragon 8 Gen 3 yerine yapay zeka destekli Exynos 2400 yongasına yer verilmiş. Cihaz, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesi sunuyor.

Galaxy S24 Ultra ön inceleme

Kamera Özellikleri: Arka tarafta, üçlü kamera dizilimi dikkat çekiyor. Kameralar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik zoom) ve 12 Megapiksel geniş açılı kameradan oluşmaktadır. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Batarya Özellikleri: Cihazda 4000 mAh kapasiteli bir batarya ve 25W kablolu şarj desteği sunulmuş. Ayrıca, kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de mevcut.

Samsung Galaxy S24, kompakt boyutları, güçlü donanımı ve etkileyici kamera sistemleriyle kullanıcıları cezbetmeyi amaçlayan bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor.

Galaxy S24 Türkiye fiyatı

128 GB depolama + 8 GB RAM: 39.999 TL

256 GB depolama + 8 GB RAM: 42.499 TL

Galaxy S24 teknik özellikleri