Samsung Galaxy S24 için Exynos 2400 işlemcisi ortaya çıktı

Samsung'un muhtemelen Samsung Galaxy S24 modelinde kullanacağı işlemcisi Exynos 2400'nin özellikleri ve performansı hakkında detaylar ortaya çıktı. Samsung, S24 için kendi işlemcisini tercih ederken, Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olmayı hedefliyor.

Samsung'un muhtemelen Samsung Galaxy S24 modelinde kullanacağı işlemcisi Exynos 2400 ortaya çıktı. Bu sene Galaxy S23 modelinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanan Samsung, S24 için kendi işlemcisini tercih ediyor.

Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'e rakip mi oluyor?

Samsung bazı modellerinde kendi işlemcisini kullanırken, bazı modellerinde Qualcomm tarafından geliştirilmiş işlemcileri kullanıyor. Son amiral gemisi modellerinden birisi olan Samsung Galaxy S23 modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanan Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S24 için Exynos 2400'ü kullanmayı düşünüyor.

10 çekirdekli bir işlemci olan Exynos 2400'ün özellikleri bugün ortaya çıktı. "1+2+3+4" konfigürasyonu ile gelen Exynos 2400, 3.10 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X4 çekirdeğine sahip. Bunun yanında 2.90 GHz'de çalışan iki adet Cortex-A720, 2.6 GHz'de çalışan Cortex-A720 ve 1.8 GHz'de çalışan dört adet Cortex-A520 de Exynos 2400 ile birlikte geliyor.

Galaxy S24'e 320 Megapiksel kamera ve 8K 60 FPS video kaydı desteği

Grafik tarafında Xclipse 940 GPU'ya sahip olan Samsung Exynos 2400, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 desteğine sahip. 320 Megapiksele kadar kamera desteği sunan Exynos 2400, 8K 60 FPS video kaydına da olanak sağlıyor. Son olarak 10 Gbps indirme hızına imkan veren olan Exynos 2400'ün, 3.87 Gbps yükleme hızına izin vereceği biliniyor.

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Görünüşe göre Samsung bu işlemci ile Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olmayı planlıyor. Hatta bazı söylentiler Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha güçlü olacağını dile getiriyor.

Sizce Samsung, Galaxy S24 ailesinde kullanacağı Exynos 2400 işlemcisi ile Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazları gerisinde bırakabilecek mi? Yoksa Xiaomi 14 gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihazlar Samsung Galaxy S24'ü performans tarafında ezecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.