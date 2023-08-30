Samsung Galaxy S24+ Ekran Performansıyla Ultra'ya Yaklaşacak

Önümüzdeki sene vitrine çıkması beklenen Galaxy S24 serisiyle ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bir bilgi, Güney Koreli firmanın özellikle ekran gibi kriterlerde Galaxy S24+ ile S24 Ultra arasındaki büyük farkı kapatacağını iddia ediyor. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Önümüzdeki sene vitrine çıkması beklenen Galaxy S24 serisiyle ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bir bilgi, Güney Koreli firmanın özellikle ekran gibi kriterlerde Galaxy S24+ ile S24 Ultra arasındaki büyük farkı kapatacağını iddia ediyor. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy S24+ ekran performansıyla Ultra'ya yaklaşacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, yaklaşan Samsung Galaxy S24+'ın ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon önceki modellerden farklı olarak 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekranlar yerine 3120 x 1440 WQHD+ panellerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da özellikle ekran gibi konularda serinin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeline yakın bir performans sunacağı anlamına geliyor.

Exclusive! Galaxy S24+, resolution 3120×1440, WQHD+ screen regression! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023

Akıllı telefonun 7,7 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında olması muhtemel. Öte yandan farklı pazarlara göre Exynos 2400 ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 gibi iki işlemci varyantıyla geleceği söyleniyor. Qualcomm'un Samsung ile olan anlaşması sayesinde geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin "for Galaxy" şeklinde özel ve çok daha performanslı bir versiyonunun Galaxy S23 modellerinde kullandığını gördük.

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Galaxy S24 serisinde kullanılacak Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin özellikleri ve performansı ortaya çıktı. 1×3.30 GHz Cortex X4, 3×3.15 GHz Cortex A720, 2×2.96 GHz Cortex A720 ve 2×2.27 GHz Cortex A520 şeklinde 8 çekirdekten oluşan yonga seti, grafik tarafında Adreno 750 GPU kullanıyor.

Modelin geçtiğimiz haftalarda Geekbench veri tabanında ortaya çıktığını belirtelim. Hatta 8 GB'lik bir RAM seçeneğiyle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Burada daha farklı bellek opsiyonlarının olup olmayacağını zaman gösterecek. Son olarak 65W hızlı şarj olabilen 4855 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.

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