Yüksek Megapiksel değerine sahip sensörler ve iddialı kameralar ile karşımıza çıkan telefonlardan olan Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak?

Akıllı telefon üreticileri arasındaki kamera yarışını teknoloji severler olarak yakından takip ediyor, merakla izliyoruz. Yüksek Megapiksel değerine sahip sensörler ve iddialı kameralar ile karşımıza çıkan telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak?

Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak?

Samsung Galaxy S23 Ultra, 200 MP çözünürlüğünde ana sensör ile karşımıza çıkacak. Tahminlere göre ana kamera dışındaki diğer kamera sensörleri, kardeşi Galaxy S22 Ultra ile benzer olacak. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Yukarıdaki görsel Galaxy S23 Ultra ile S22 Ultra ve Pixel 7 Pro'nun kamera karşılaştırma görüntüleri. S23 Ultra, renk doygunluğunda S22 Ultra ile yakın sonuç gösteriyor. Google Pixel 7 Pro ile ise arada ciddi oranda ton farkı bulunuyor. Konu keskinliğe geldiğinde S23 Ultra'nın her iki cihazdan da daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Bu keskinlik farkını 200 MP'lik sensöre borçlu olduğumuzu söylemek pek de yanlış olmaz.

Bu arada DXOMARK en iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasında Pixel 7 Pro'nun 147 puanla ikinci olduğunu belirtelim. Galaxy S22 Ultra ise 135 puan ile on üçüncü sırada yer alıyor. Yani S23 Ultra ile karşılaştırması yapılan telefonlar halihazırda en iyi kameralı Android telefonlar arasında.

Geçtiğimiz ay Galaxy S23 Ultra ile S22 Ultra'nın kıyaslandığı başka bir sızıntı ile karşılaşmıştık. Her iki cihazın da ana kameraları ile çekilen ve 16x büyütülen bu görüntüde S23 Ultra'nın S22 Ultra'ya ciddi oranda fark attığını görüyoruz. S23 Ultra çok daha keskin bir görüntü ile karşımıza çıkıyor. Yüksek megapikselli sensörün bir avantajı olarak kapılardaki çizgiler dahil detaylar gayet net.

Ek olarak Galaxy S23 Ultra, 200MP'in yanı sıra 50MP ve 12MP çekim modlarına da destek verecek. Bu sayede 12MP ve 50MP modları ile seri çekim yapmaya, yada 200MP modu ile detaylı fotoğraflar çekmeye izin verecek.

Görünüşe göre Samsung Galaxy S23 Ultra, Android telefonlar arasındaki en iyi kameraya sahip olmayı hedefliyor. Küçük kardeşi S22 Ultra'ya göre önemli bir fark mevcut gibi görünüyor. Pek tabii ki telefon piyasaya sürülmeden tam olarak ne ile karşılacağımızı bilemiyoruz. Tahminlere göre cihaz 2023'ün Şubat ayında piyasaya çıkacak.