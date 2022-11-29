Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S23 serisi, 2023'ün merakla beklenen akıllı telefonları arasında yer alıyor. Modellerle ilgili bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya atıldı. Bununla birlikte serinin modelleri arasında yer alan Galaxy S23 Ultra ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bilgilere göre Galaxy S23 Ultra, kamera sistemiyle ön plana çıkacak.

Galaxy S23 Ultra, 200 Megapiksellik kamerayla gelecek

Samsung'un amiral gemileri için geri sayı başladı. Galaxy S23 serisinin tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili pek çok iddia yer aldı. Son olarak ise bir firma yetkilisinin verdiği bilgiye göre seri, şubat ayının ilk haftasında tanıtılacak. San Francisco merkezli etkinlikte ise üç farklı model yer alacak.

4.10x telephoto sharpness is improved, followed by subtle changes of 20x, 30x, and even 100x. 5. AI plays more roles in telephoto, such as repairing some lines, numbers, and letters to make them look more natural. 6. Let me think again... — Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2022

Bu iddiaların yanı sıra etkinlikte tanıtılacak olan modellerden biri olan Galaxy S23 Ultra ile ilgili de bir bilgi geldi. Ortaya atılan bilgilere göre S23 Ultra, arka kamera sistemiyle ön planda olacak. Bunun nedeni ise telefonda 200 Megapiksellik bir ana kameranın yer alması oluyor.

Galaxy S23'ün tanıtım tarihiyle ilgili önemli gelişme!

Paylaştığı bilgilerle bilinen Ice Universe, S23 Ultra modeliyle ilgili bir bilgi paylaştı. Bu paylaşımda 200 Megapiksellik ana kameranın düşük kumlama ve doğal detaylar sunduğunu belirtti. Ayrıca Galaxy S22 Ultra'ya göre gece modu performansının da ciddi olarak arttığını aktardı.

Söylentilere göre S23 Ultra, eskiye nazaran fotoğraf konusunda da birbirinden farklı renkler sunuyor. Bunun dışında 12 Megapiksel modunda oldukça temiz ve yüksek detaylar gösteriyor. Telefonla ilgili 'telefoto' kamera odağı da iyileştirme konusunda masaya yatırılmış durumda.

Galaxy S22 Ultra'ya göre 10x telefoto zoom kamerasıyla da S23 Ultra daha keskin sonuçlarla karşımıza çıkacak. Ayrıca S23 Ultra da telefoto konusunda yapay zeka kullanımı da artış gösterecek. Böylece telefonla çektiğiniz 10x hatta 100x çekimlerin sonuçları da daha iyi olacak. Sistem de fotoğrafları analiz ederek yazıların daha okunaklı olmasını sağlayacak.

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