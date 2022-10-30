Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilen ilk fotoğraf ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S23'ün Şubat ayında tanıtılması ile birlikte akıllı telefon pazarı önemli bir oyuncuya daha kavuşacak. Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi telefonunda önemli performans artışının yanı sıra uzun zamandır konuşulan 200 megapisellik kamerasını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Samsung Galaxy S23 Ultra kamera konusunda oldukça iddialı

Geçtiğimiz gün ise merakla beklenen telefonun kamerasının performansını sunan bir görsel ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre Samsung, S23 Ultra ile kamera konusunda önemli bir adım atmış gibi görünüyor. Weibo'da ortaya çıkan iki farklı fotoğraf karesinde Galaxy S23 Ultra ve S22 Ultra'nın kamera performansları karşılaştırılıyor.

Çekilen fotoğraflarda telefonların zoom performanslarının karşılaştırıldığı belirtiliyor. Görüntülerde tam olarka nerenin çekildiği belli olmasa da panjur kapı gibi görünen iki detayın, S23 Ultra tarafından çok daha net bir şekilde görüntülendiği apaçık ortada. Bu çekim için yapay zeka destekli görüntü geliştirme sistemlerinin de devre dışı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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Bu görüntüler Galaxy S23 Ultra'nın 200 megapiksellik kamerasına karşılık, S22 Ultra'da bulunan 108 megapiksel kamera ile çekildiği ifade ediliyor. Çekim sırasında ise her iki telefonun da 16x zoom yaptığı ifade ediliyor. S23 Ultra, Samsung'un kendisi tarafından geliştirilen bir sensörü kullanan Samsung'un ilk 200 megapiksellik telefonu olacak.

Gelen bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemisi modelinde daha önceden konuşulan HP1 ve HP3 200MP ISOCELL sensörler yer almayacak. Bu sensörlerin yerine Samsung'un 1/1,3¨ ve 0.6µm özelliklerinde yeni tasarıma sahip bir sensör kullanacağı iddia edildi.

Samsung'un yeni amiral gemisini tanıtmasına artık çok kısa bir süre kaldı. İlerleyen dönemde Galaxy S23 serisi hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Peki siz Samsung Galaxy S23 Ultra tarafından çekilen fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.