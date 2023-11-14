Samsung, Galaxy S23 Ultra ile çekilen 'Epic Worlds' filmini tamamladı

Samsung Electronics, Galaxy S23 Ultra ile çekilen 'Epic Worlds' filminin tamamlandığını duyurdu. Sinematik kısa film, kitle kaynaklı çekimlerden oluşuyor ve Emma Myers'ın başrolünde olduğu farklı türlerde bir yolculuğu anlatıyor. Galaxy S23 Ultra'nın gece modu ise düşük ışıklı sahnelerde sinematik netlik sunuyor. Film, Samsung'un 'Epic Worlds' dünyasını zenginleştirerek Türkiye'nin estetik zenginliğini ve hikaye anlatıcılığını global izleyiciye sunuyor.

Samsung Electronics, "Epic Worlds (Epik Dünyalar)" filminin tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm sahneleri Galaxy S23 Ultra ile çekilen sinematik kısa filmin tamamlanmış hali neredeyse tamamen kitle kaynaklı çekimlerden oluşuyor ve açık işbirliğinin gücünü gözler önüne seriyor.

Yeni bir hikaye anlatımı yaklaşımıyla çekilen kısa filmde Netflix'in "Wednesday" dizisindeki rolüyle tanınan Emma Myers; bilim kurgu, film noir, western, fantezi ve aksiyon-gerilim türlerinde bir yolculuğa çıkıyor. Emma Myers baş kahramanı canlandırsa da filmin kahramanı olarak Galaxy S23 Ultra'nın gece modu öne çıkıyor. Düşük ışıklı sahneleri çekerken kullanılan, benzersiz yeteneklere sahip gece modu, filmde gerçekten de sinematik netlikte ayrıntılar sunuyor.

Galaxy Team influencer'ları, dünyanın dört bir yanında kendi sahnelerini çekti. Tümü Galaxy S23 Ultra ile çekilen birbirinden bağımsız bu parçalar, "Epic Worlds" filmini merkeze alarak projenin bütünüyle uyumlu hale getirildi. Erdem Yılmaz ve Nurdan Usta, Samsung tarafından düzenlenen uluslararası seçmelerde büyük bir başarı elde ederek Türkiye'yi gururla temsil etti.

İki yetenekli ismin katkıları, Samsung'un "Epic Worlds" dünyasını zenginleştirerek, global izleyiciye Türkiye'nin estetik zenginliğini ve hikaye anlatıcılığını sunuyor. Emma Myers'ın başrolde olduğu "Epic Worlds" filmi YouTube'dan izlenebilecek.

"Bu kısa filmin akıllı telefonla çekilmesi inanılmaz bir deneyim"

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Emma Myers, böylesine muhteşem bir kısa filmin akıllı telefonla çekilmesinin inanılmaz bir deneyim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Samsung beni Team Galaxy'nin bir parçası olmaya davet ettiğinde çok heyecanlandım. Böylesine muhteşem bir kısa filmi akıllı telefonla çekmek gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Tüm süreci ve sonucu çok sevdim. Böyle benzersiz projeler çok ilgimi çekiyor. Samsung ile çalışmak bana kendi yaratıcılığımı daha fazla öne çıkarma fırsatı sunarken kendi kısa filmini çekenlere yaratıcı bir ilham verdi. Üstün seviyede bir iş birliğinin ürünü olan 'Epic Worlds' filminin derlenmiş halini herkesin görmesi için sabırsızlanıyorum."