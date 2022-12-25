Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testinde görüldü!

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen amiral gemisi sınıfındaki Galaxy S23 serisinin Ultra modeli Geekbench 5 testinde görüldü. Bununla beraber cihazın kullandığı Android sürümü ve işlemci de belli oldu.

Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 sonuçları!

Samsung Galaxy S23 Ultra, Geekbench 5 testinde de görebileceğiniz üzere tek çekirdekte 1566, çoklu çekirdekte ise 5179 puan elde etti. Ayrıca sonuçta yer alan bilgilere göre cihaz, Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S23'ün de Geekbench 5 testi sızdırıldı. Öyle ki tekli çekirdekte 578, çoklu çekirdekte ise 2118 puan alan cihaz, sonuçlara göre serinin Ultra modeli ile işlemci bakımından aynı özelliklere sahip.

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Samsung Galaxy S23+ özellikleri

Samsung Galaxy S23+, bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X3, dört adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve üç adet çekirdekten oluşan bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Model, 6,8 inç ile 1440×3088 piksel boyutunda AMOLED ekranla gelecek. 120 Hz yenileme hızına sahip olan cihaz, aynı zamanda QHD+ çözünürlüğüne sahip.

OIS destekli 200 megapiksel ana sensörle çekim yapabilen model, geniş açılı olarak 108 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Ayrıca 12 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel dördüncü bir kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 12 megapiksellik bir sensör bizleri karşılıyor.

Samsung'un amiral gemisi, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Hızlı şarj destekleyen modelin batarya kapasitesi ise 5000 mAh seviyesinde. Son olarak, bu özelliklerin sızıntı kaynaklı olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Şubat 2023'te gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın bir kaynak, bu tarihi doğruladı.

Peki sizler Samsung Galaxy S23+ ve Geekbench 5 testi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.