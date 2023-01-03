Samsung Galaxy S23 RAM ve depolama seçenekleri belli oldu!

Samsung Galaxy S23 serisinin depolama ve RAM seçenekleriyle ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 serisi, 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları arasında. Son dönemde serinin bazı modelleri performans testlerinde göründü. Böylelikle kullanıcıların akıllarında söz konusu telefonların nasıl bir performans sunacağına dair fikirler oluşmaya başladı. Kısa süre önce serinin Galaxy S23 serisinin depolama ve RAM seçenekleriyle ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Galaxy S23 depolama ve RAM seçenekleri

Samsung Galaxy S23 serisiyle ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede akıllı telefonların nasıl bir deneyim sunacağı konusunda akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı. Bunlara bugün bir yenisi eklendi ve yaklaşan modellerin depolama ve RAM opsiyonları belli oldu.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ahmed Qwaider, Samsung'un yeni seride 128 GB'lik depolama seçeneğine yer vermeyeceğini iddia etti. Böylelikle uygun fiyatlı Galaxy S23 almak isteyen kullanıcılara dolaylı yoldan kötü haber gelmiş oldu.

Samsung Galaxy S23 ekran özellikleri ortaya çıktı!

Akıllı telefonların sızdırılan depolama ve RAM seçenekleri ise şöyle;

Galaxy S23 8 GB RAM + 256 GB

Galaxy S23+ 8 GB RAM + 256 GB

Galaxy S23 Ultra 12 GB RAM + 256/512 GB ve 1 TB

Akıllı telefonlarla ilgili kısa bir süre önce sızdırılan diğer detaylar ise şöyle;

Galaxy S23 serisi sızdırılan ekran özellikleri:

Galaxy S23 Ultra: 6.8 inç 1-120hz QHD+ Dinamik AMOLED

Galaxy S23 Plus: 6.6 inç 24-120hz FHD+ Dinamik AMOLED

Galaxy S23: 6.1 inç 24-120hz FHD+ Dinamik AMOLED

Not: Galaxy S23 ve S23 Plus modellerinin 10 Hz'e kadar düşebileceği belirtiliyor.

Galaxy S23 serisi sızdırılan fiyatlar:

Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar (22.347 Türk Lirası + vergiler)

Galaxy S23 Plus: 899 dolar (16.755 Türk Lirası + vergiler)

Galaxy S23: 799 dolar (14.891 Türk Lirası + vergiler)

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