Samsung Galaxy S23+ performans testinde!

Samsung Galaxy S23 serisi için artık geri sayım başladı. Samsung, çok yakında bu modelleri kullanıcıların beğenisine sunacak. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ve iddia ortaya çıktı. Hatta serinin standart ve Ultra modeli kısa süre önce performans testlerinde karşımıza çıktı. Bugün bunlara bir model daha eklendi. Samsung Galaxy S23+ Geekbench'te göründü.

Samsung Galaxy S23+ Geekbench'te ortaya çıktı

Samsung Galaxy S23+ SM-S916U model numarasıyla Geekbench'te göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.485, çok çekirdekli testlerden 4 bin 844 puan almayı başardı. Bunun dışında performans testinde ortaya çıkan akıllı telefonun ABD varyantı olduğunu ve Snapdragon 8 Gen 2 ve 8 GB RAM ile geldiğini belirtelim.

Qualcomm'un daha önceki amiral gemisi yonga setleri; 1+ 3 + 4 çekirdek dizilimlerine sahipti. Ancak çok yakında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 ile artık bu durum değişecek. Zira işlemci, 1 + 2 + 2 + 3 düzeniyle gelecek. Aynı zamanda TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden geçecek.

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İşlemcinin çekirdek diziliminin yanı sıra ev sahipliği yapacağı çekirdek türleri de belli oldu. Bu noktada bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve üç Cortex-A510 karşımıza çıkacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 yer alacak.

Samsung, bugüne dek amiral gemisi modellerini kendi üretimi Exynos ve Snapdragon işlemcileriyle piyasaya sürdü. Hatta Galaxy S serisini Türkiye'ye yıllardır Exynos işlemcisiyle getiren şirket, bu yıl bir değişiklik yaparak şubat ayında tanıtılan Galaxy S22 serisini ülkemizde Snapdragon işlemciyle satışa sundu.

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