Samsung Galaxy S23 görselleri sızdırıldı!

Android dünyasının en büyük isimlerinin başında gösterilen Samsung, amiral gemisi modelleri için çalışmalarını hızlandırdı. Her yılın ilk çeyreğinde sahne alan seri hakkında şu ana kadar birçok bilgi elimize ulaştı. Son olarak serinin görselleri gün yüzüne çıktı.

Galaxy S23 görselleri, alt alta sıralanmış üçlü kamera dizilimini gösteriyor

Önemli kaynaklara göre 1 Şubat'ta sahne alacak olan seri, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan oluşacak. Sızdırılan Galaxy S23 görselleri, seriye ilişkin önemli ayrıntılar barındırıyor. selefindeki gibi alt alta dizilmiş kameralar bulunan seride 4 farklı renk dikkatleri çekiyor.

Galaxy S23 görselleri, Ultra modelinin daha köşeli bir tasarıma sahip olacağını gözle önüne seriyor. Modellerin sağ tarafında ses seviyesi düğmesi ve açma-kapama tuşu yer alırken arka panelin alt kısmında Samsung ismine yer verilmiş görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde serinin tanıtım afişleri gün yüzüne çıkmıştı. 91Mobiles'in ortaya çıkardığı görseller Galaxy S23 Ultra modelinin imza rengi yeşil, Galaxy S23+ modelinin imza rengi pembe olduğunu gösteriyor. Ayrıca Galaxy S23+'ın arka tasarımının Galaxy S23 Ultra ile benzerlik göstermesi dikkatleri çekmişti.

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Ayrıca modellerin fiyatları da yavaş yavaş şekilleniyor. SamMobile, şirketin Galaxy S23'ü Galaxy S22 ile aynı fiyata kullanıcıların karşısına çıkarmayı planladığını iddia etti. Buna göre yeni Galaxy modelleri ilk etapta selefiyle aynı fiyat etiketlerini benimseyecek.

Samsung Galaxy S23 serisi iddia edilen fiyatı

Galaxy S23 fiyatı: 799 dolar

Galaxy S23 Plus fiyatı: 999 dolar

Galaxy S23 Ultra fiyatı: 1199 dolar