Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testinde! Sonuçlar nasıl?

Samsung'un amiral gemisi sınıfı telefonları Galaxy S23 serisi, her gün başka bir haber ile karşımıza çıkıyor. Qualcomm'un en yeni işlemcisini barındıran cihazlar Geekbench 5 isimli performans testinde göründü. Peki gelecek aylarda piyasaya sürüleceği düşünülen Galaxy S23 serisinin test sonuçları nasıl?

İşte Galaxy S23 serisinin Geekbench 5 test sonuçları!

En başta şunu belirtmek gerekiyor ki test sonuçları ortaya çıkan cihaz, kendisine özel işlemci barındıran bir ürün. Snapdragon 8 Gen 2'nin son kullanıcıya sunulan piyasa sürümü ile gelen Galaxy S23 telefonların ortalama olarak daha iyi bir performans sunacağını hatırlatmakta fayda var.

1 adet 3,36 GHz performans, dört adet 2,80 GHz denge ve üç adet 2,02 GHz enerji verimliliği odaklı odaklı olmak üzere sekiz çekirdekten oluşan bu özel işlemci, telefonun geliştirilme aşamasındaki kontrolünü sağlama amacıyla kullanılıyor.

Samsung'dan Galaxy S23 Ultra kamerası için önemli adım

Test sonuçlarında görülebildiği üzere telefon tek çekirdekte 578, çoklu çekirdek testinden ise 2118 puan elde etmiş. Samsung SM-S911B model koduna sahip olan cihaz, Android 13 tabanlı OneUI 5.0 üzerinde çalışıyor. Ayrıca bilgiler arasında RAM kapasitesinin 6,68 GB olduğu da belirtilmiş.

Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında neler biliyoruz?

Galaxy S23 serisi, Qualcomm'un yakın zamanda göreceğimiz amiral gemisi sınıfı telefonlarda yer alacak olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini içerisinde barındıracak. Standart Galaxy S23 modeli 6,1inç boyutunda 2340×1080 piksel AMOLED ekran ile gelecek. 120Hz tazeleme hızı sunan bu ekran aynı zamanda altında parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapacak.

OIS destekli 50MP çözünürlüğünde ana sensörle fotoğraflar kaydedecek olan Galaxy S23, 12MP ultra geniş açı ve 10MP telefoto kameraya sahip olacak. Telefonun öz çekimden sorumlu kamerası ise 12MP.

8/12GB LPDDR5x bellekler ve 128/256GB UFS 4.0 hızında depolama seçeneklerine sahip olacak olan Galaxy S23'ün 2023 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki siz Galaxy S23'ün Geekbench rekoru hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!