Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan Galaxy S23 FE nihayet tanıtıldı. Samsung Galaxy S23 FE teknik özellikleri ve fiyatı…

Samsun Galaxy S23 FE özellikleri ve fiyatı

Şirket, yeni modelinde bölge bazlı olarak Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcilere yer verecek.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcide 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında çalışan dört tane Cortex- A510 çekirdek bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 730 mevcut.

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Cihaz, 6.3 inç FullHD Plus ekran ile tanıtıldı. Samsung, Galaxy S23 FE modelinde 120Hz ekran tazeleme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X panele yer verdiklerini açıkladı.

Üçlü kamera dizilimiyle karşımıza çıkan cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel 3x yakınlaştırmaya sahip telefoto lens bulunuyor. Özçekim kamerası için 10 Megapiksel lense yer verilmiş.

Samsung, yeni cihazında 8 GB RAM kullandıklarını açıkladı. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

Şirket, Galaxy S23 FE modelinde 25W hızlı şarj teknollojisine sahip 4.500 mAh bataryaya yer verdi. Bununla birlikte Galaxy S23 FE, uygun fiyatlı olmasına rağmen Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine sahip.

Samsung, Galaxy S23 FE modelinin 599 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Ülkemizde ise 33 bin TL'den satışa sunulacağı tahmin ediliyor.