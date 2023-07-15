Samsung Galaxy S23 FE'nin Performans Raporu Sızdı

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Samsung'un yakın zamanda yeni Galaxy S23 FE modelini tanıtması bekleniyor. Galaxy S23 serisine kıyasla uygun fiyatlı Android telefon olarak karşımıza çıkacağı düşünülen bu cihazın kısa süre önce performans raporu ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy S23 FE sızan özellikleri…

Samsung Galaxy S23 FE, Geekbench'te görüntülendi: İşte performans raporu

Daha önce 3C (China Compulsory Certification) sertifikasyonu ortaya çıkan Galaxy S23 FE modelinin Geekbench performans testi sonuçları kısa süre önce gözler önüne serildi. Rapora geçmeden önce Geekbench'in bir takım testlerinden ardından cihaza performansı için puan veren bir yazılım olduğunu belirtelim.

Geekbench'te SM-S711U1 model numarasıyla görüntülenen Samsung Galaxy S23 FE, tekli çekirdeklide 1.549, çoklu çekirdekli testte ise 3.718 puan elde etti. Cihazın raporuna göz attığımızda ise 1,79 GHz hızında dört çekirdek, 2,50 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3 GHz hızında bir çekirdekten ve Adreno 730 GPU'dan oluşan bir işlemciden güç aldığını görüyoruz. Bu özelliker, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine denk geliyor.

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Öte yandan akıllı telefonun Android 13 işletim sisteminde çalıştığı ve 8 GB RAM'e sahip olduğu da raporda yer alan bilgiler arasında göze çarpıyor. Samsung Galaxy S23 FE için geçtiğimiz günlerde bir tane daha Geekbench performans testi ortaya çıkmıştı ve burada da cihazda Exynos 2200 işlemcisi olduğu görülmüştü. Bu, akıllı telefonun yonga seti bakımından iki farklı varyasyona sahip olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri neler olacak?

Bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inç boyutunda ve 2340 x 1080 piksel çözünürlükte Dynamic AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bununla beraber 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

Arka kasasında 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olması beklenen Galaxy S23 FE, 4K video kaydı alabilecek. Ayrıca 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı seçenekleri de mevcut olacak.

Samsung Galaxy S23 FE beklenen özelliklerini şu şekilde toparlayabiliriz;

Ekran: 6.4 inç Dynamic AMOLED, 2340 x 1080 piksel çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / Exynos 2200

Arka kamera(lar): 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel

Arka kamera video: 4K

Batarya: 4.500 mAh

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S23 FE modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.