Samsung'un S serisine ait iki modeli Galaxy S23 ile Galaxy S22 modellerini karşılaştırdık. Galaxy S22 vs Galaxy S23 kazananı kim oldu?

Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S23 ile geçen yılki selefi Galaxy S22 modellerini karşılaştırdık. Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S23 kazananı kim oldu?

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S23!

Galaxy S22 veya Galaxy S23 satın almak için buraya tıklayın

Galaxy S23, 6.8 inç boyutunda ve 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde bir Dynamic AMOLED ekranla gelirken, Galaxy S22 6.6 inç boyutunda ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir Super AMOLED ekran sunuyor.

İşlemci tarafında Galaxy S23, Qualcomm Snapdragon 895 veya Exynos 2200 işlemci ile güçlendirilirken, Galaxy S22 ise Qualcomm Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemci ile donatılmış. Galaxy S23, yeni nesil işlemcisiyle daha yüksek bir performans sunuyor.

Galaxy S23, arka tarafta 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kameraya sahip. Ön tarafta ise 40 MP selfie kamerası bulunuyor. Galaxy S22 ise arka tarafta 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera ile donatılmış. Ön tarafta 32 MP selfie kamerası mevcut.

Önemli bir bileşen olan pil olaraksa Galaxy S23, 5000 mAh bataryası ile gelirken, Galaxy S22 4500 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Bağlantı teknolojileri de akıllı telefonun katma değerini artıran donanımlardan. Galaxy S23, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C ve ekran altı parmak izi okuyucusu gibi özellikleri içeriyor. Galaxy S22 de aynı özellikleri sunuyor, ancak Wi-Fi 6E desteğine sahip değil.

Sonuç olarak, Galaxy S23 daha yüksek çözünürlüklü bir ekran, daha güçlü bir işlemci, daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip daha iyi bir kamera ve daha büyük bir pil sunuyor. Ancak, her iki telefon da oldukça güçlü ve üst düzey özelliklere sahip, bu nedenle tercih size kalmış.

Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri