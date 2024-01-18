Samsung Galaxy Ring Tanıtıldı

Samsung, bugünkü Unpacked etkinliğinde Galaxy S24'ü tanıttı. Şirket, buna ek olarak Galaxy AI ismi adında yapay zeka özelliklerini tanıttı. Samsung etkinliğin sonlarına doğru bir sürpriz yapıldı. Yıllardır çıkacağı söylenen akıllı yüzük Galaxy Ring gösterildi. Ayrıntılar haberimizde…

Samsung Galaxy Ring'i duyurdu

Samsung, akıllı yüzük üzerinde çalıştığını duyurdu. Galaxy Ring adı verilen yüzük, bugünkü Unpacked etkinliğinin sonunda tanıtıldı. Şirket, onu kısaca "güçlü ve erişilebilir" bir sağlık ve sağlıklı yaşam cihazı olarak tanımlıyor.

Galaxy Ring'in neye benzediğini gösteren kısa bir videonun dışında Samsung, yüzük hakkında pek fazla bilgi paylaşmadı. Şirket, cihazın ne zaman çıkacağını ya da fiyatının ne kadar olacağını açıklamadı. Ancak, CES 2024 fuarında giyilebilir teknoloji tanıtımları göz önüne alındığında, Samsung'un bu trende katılması şaşırtıcı değil.

Samsung Galaxy AI tanıtıldı! Nasıl kullanılır?

Galaxy Ring'in çıkacağına dair söylentiler vardı. Geçen yıl Samsung'un EKG ve akıllı ev kontrolleri sunacak bir akıllı yüzük için patent başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Galaxy Ring'in özellikleri hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak şirket, cihazı sağlıklı yaşam cihazı olarak tanımladığı için kalp atış hızı, adım sayısı ve uyku kalitesi gibi temel sağlık verilerini takip edebileceği tahmin ediliyor.

Galaxy Ring'in başarısı, şirketin çıkaracağı ürüne bağlı olacaktır. Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen bu ürün, Samsung'un inovasyon yolculuğunu bir adım daha ileri taşıyacak gibi görünüyor. Samsung'un Galaxy Ring'i için bazı yapay zeka destekli araçları da sunacağı da gelen bilgiler arasında. Şirketin yeni Galaxy akıllı telefonları için yapay zeka özelliklerine odaklandığı göz önüne alındığında, yüzükte de bu özeliklerin olacağı tahmin ediliyor.

Örneğin, Galaxy Ring, kullanıcıların kalp atış hızlarını veya adım sayılarını izlemek için yapay zekayı kullanabilir. Ayrıca, kullanıcıların akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için sesli komutları kullanarak Galaxy Ring'i kullanmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir asistan da sunabilir.

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