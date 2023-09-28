Samsung Galaxy M34 5G Hepsiburada'da 12 Ay Taksit ve Hediye Kampanyasıyla!

Samsung Galaxy M34 5G, Hepsiburada'da 12 ay taksit fırsatı ve Galaxy Buds2 kulaklık hediyesiyle satışa sunuldu. Kullanıcılar aynı zamanda uzun ömürlü güncelleme desteği ve göz sağlığı korumasıyla konforlu bir kullanım deneyimi yaşayacaklar.

Samsung Galaxy M34 5G, 12 ay taksit fırsatı ve Galaxy Buds2 kulaklık hediyesiyle Hepsiburada'da teknoloji meraklılarını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, teknolojide dev fırsatlar sunuyor. Satışa sunulduğu günden bugüne kadar teknoloji meraklılarının ilgi odağı haline gelen Samsung Galaxy M34 5G, 8 Ekim'e kadar 12 ay taksit fırsatıyla Hepsiburada'da akıllı telefon almak isteyenleri bekliyor.

Galaxy Buds2 hediyesiyle kullanıcılar, aynı zamanda kablosuz kulaklığa da sahip oluyor. Samsung Galaxy M34 5G için 4 yıl işletim sistemi (Android), 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri desteği sunuluyor. Güncelleme desteğinin daha uzun ömürlü olması kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Galaxy M34 5G aynı zamanda kullanıcıların gözlerini yormayan, güneş altında bile kolaylıkla kullanılan vision booster özelliğine sahip ekranla konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca, mavi ışık oranının yüzde 6.5'in altına indirilmesiyle kullanıcıların göz sağlığı korunuyor.

Güçlü bataryasıyla gün boyu rahatlıkla kullanılabilen Samsung Galaxy M34 5G'nin, lacivert, mavi ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor.