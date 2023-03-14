Samsung Galaxy F14 5G'nin fiyatı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy F14 5G modelinin fiyat etiketi belli oldu. Peki akıllı telefonun fiyat etiketi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde Galaxy M14 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunan Samsung cephesinde giriş ve orta segment için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda tanıtılması planlanan modellerden birisi de Galaxy F14 5G. Cihazla ilgili uzunca bir süredir çeşitli sızıntılar söz konusu. Son olarak modelin fiyat etiketi ortaya çıktı. İşte Galaxy F14 5G fiyatı!

Samsung Galaxy F14 5G fiyatı ne kadar olacak?

Yaklaşan Galaxy F14 5G modelinin fiyat etiketi belli oldu. Buna göre akıllı telefon 182 dolarlık bir fiyatla satışa çıkacak. Öte yandan önümüzdeki birkaç gün içerisinde tanıtılacak.

Samsung Galaxy F14 5G; geçen günlerde S5e8535 model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon FHD+ LCD panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugüne dek ortaya çıkan diğer iddialar ise modelin 90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir LCD panele ev sahipliği yapacağı yönündeydi. Yani iki sızıntı son derece uyumlu.

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İşlemci koltuğunda Exynos 1330 oturacak. Samsung'un kendi üretimi Exynos 1330, 5 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefonda 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5 arayüzünü çalıştıracak. Ayrıca 50 Megapiksel birincil kamera ve 13 Megapiksel ön kamera ile gelecek. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise yan tarafa konumlandırılacak. Son olarak 25W hızında şarj olan 6.000 mAh pilden beslenecek.

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