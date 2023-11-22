Samsung Galaxy A55, 25W hızlı şarjı desteklemeye devam edecek

Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisi akıllı telefonlarına 25W hızlı şarj sunmaya devam etmesi bekleniyor. Galaxy A55'in kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak ve kullanıcılar ayrıca 25W PD şarj adaptörünü satın almak zorunda kalacak. Telefonun diğer özellikleri hakkında ise henüz resmi bir detay bulunmuyor.

Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisi akıllı telefonlarına 25W hızlı şarj sunmaya devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de yasal onay alan Galaxy A55, resmi listelemede 25W hızlı şarjı destekleyeceğini gösterdi. Bu da Samsung'un 25W şarj kapasitesi konusunda gelişme göstermeyeceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A55 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak

SM-A5560 model numarasını taşıyan akıllı telefon, Çin'in 3C sertifika sitesinde görücüye çıktı. Listeleme, Galaxy A55'in USB-C üzerinden 9V / 2.77A hızlı şarjı destekleyeceğini doğruladı. Ancak önceki Galaxy A cihazlarının kutusunda bir şarj cihazı olurken, Galaxy A55'te sadece USB Type-C kablosu olacak.

Apple başta olmak üzere birçok şirket e-atığı azaltmak için güç adaptörünü kutudan kaldırdı. Samsung da bu trendi bütçe dostu yeni modelinde sürdürecek gibi görünüyor. Buna göre kullanıcıların 25W PD şarj adaptörünü ayrıca satın almaları gerekecek.

123123123

Galaxy A55'in özellikleri hakkında başka pek bir resmi detay bulunmuyor. Ancak daha önceki söylentiler Exynos 1480 yonga setinden gücünü alacağını gösterdi. Yeni mobil platform, önceki modellerde bulunan Exynos 1380'e kıyasla 2,75 GHz'e kadar dört yüksek güçlü çekirdekle performans artışı yaşatacak.

Fiyat/performans noktasını hedefliyor olsa da, orta seviyede 25W şarj hızı bazı kullanıcıları rahatsız edebilir. Çinli üreticileerin benzer seviyedeki akıllı telefonlarının 100W'a kadar şarj kapasitesine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Galaxy A55'in lansman tarihi belirsiz. Ancak önceki söylentiler önümüzdeki yılın Mart ayında görücüye çıkabileceğini ortaya koydu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.