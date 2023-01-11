Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün tasarımı ortaya çıktı

Samsung ilerleyen günlerde 2023 yılının merakla beklenen Android amiral gemisi modellerini barındıracak Galaxy S23 serisini tanıtacak. Teknoloji devi buna ek olarak orta segmentte yer alacak Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G modellerini de yakın zamanda pazara sürecek. Bu iki telefonun tasarım görselleri ortaya çıktı. Peki, Galaxy A34 ve Galaxy A54 tasarımı nasıl? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G tasarım görüntüleri

Samsung Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G modellerinin tasarımını gösteren görseller ortaya çıktı. Bu görüntülerde modellerin yalnızca ön panelleri yer alıyor. Sızdırılan görsellere göre Galaxy A34 modelinin ön panelinde Infinity-U, Galaxy A54 modelinde ise Infinity-O çentiği yer alıyor.

Paylaşılan görsellerde akıllı telefonların arka panelleri yer almasa da Galaxy A34 ve Galaxy A54 tasarımının Galaxy S22 Ultra modeliyle benzerlik göstereceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda her iki cihazın da arka tarafında birbirinden bağımsız şekilde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Samsung Galaxy S23 tanıtım videosu ortaya çıktı!

Tasarım görselleri dışında teknik özellikler için Galaxy A54 modelinde 5,4 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında AMOLED ekran kullanılacağı biliniyor. Cihazın ön kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Akıllı telefonun tanıtımının 18 Ocak tarihinde yapılacağı ise Samsung tarafından daha önce açıklandı.

Galaxy A34 modelinde ise 6,5 inç büyüklüğünde ve 90 Hz tazeleme hızında FullHD Plus AMOLED ekran yer alacak. Cihazın ön kamerası ise 13 Megapiksel olacak. Ek olarak 25W hızlı şarjla desteklenen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Samsung'un bu modeli de yine 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara çıkacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerinin tasarımlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.