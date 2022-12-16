Samsung, Dünya Kupası'nı tema edinerek Apple ile alay etti

Samsung, geçtiğimiz aylarda çıkardığı bir reklam filmiyle Apple 'ın katlanabilir akıllı telefona sahip olmamasıyla alay etti. Akıllı telefon pazarının iki başarılı oyuncusu, katlanır akıllı telefon konusunda yeniden ters düştü. Samsung'un Dünya Kupası'nı de temalı aynı konudaki ikinci reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Samsung, katlanabilir telefonlar konusunda Apple ile alay etti

Apple, yeni bir teknoloji ön planda olduğunda hemen yönelmek yerine daha çok onun zamanla oturmasını bekliyor. Bu nedenle teknoloji devi, katlanabilir akıllı telefon modelini henüz pazara sunmuş değil. Fakat bu konu hakkında çalışmalara başlayacağı söylentileri mevcut. Ezeli rakibi Samsung ise bu durumdan faydalanmak adına yakın zamanlı olarak iki reklam filmi yayınlayarak Apple ile alay etti.

Samsung'un alay ettiği ilk reklam filminde Apple müşterileri odak noktası oldu. Apple'ın katlanır telefon teknolojisine geçmesini bekleyen bir müşteri, artık Samsung'a geçtiğini ve bu markada her şeyin zaten olduğunu ve beklemesine gerek kalmadığını söylüyor. Firma, bu şekilde iPhone kullanıcılarının kendilerine yönelmesi için teşvik etmeye çalışıyor.

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Samsung'un ikinci reklam filminde ise katlanabilir akıllı telefonların Dünya Kupası'nı izleyen seyirciler olduğu bir animasyon paylaşıldı. Reklamda yer alan katlanabilir Samsung telefonlar, Dünya Kupası'nda tezahürat yapıyor. Bu sırada katlanamayan iPhone'lar ise yere düşüyor. Reklam filmi, ilk olarak Samsung'un Weibo hesaplarının birinde ortaya çıktı. Hemen ardından TikTok ve Twitter üzerinde de paylaşılmaya başlandı. Samsung, bu reklam filminde de "birlikte katlanma zamanı" diyerek Apple ile alay etti.

Öte yandan Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine ederken Apple'ın da bu pazara bir iPhone sunmak istediği konuşulanlar arasında. Ek olarak da bu konuyla ilgili Apple'dan herhangi bir karşı atak gelmedi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple sizce katlanabilir akıllı telefon pazarına girme konusunda geç mi kaldı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.