Samsung'dan yeni 5G hız rekoru!

İletişim teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Bu konuda yaşanan en hızlı gelişme ise 5G alanında karşımıza çıkıyor. Çalışmaları büyük bir hızla devam eden 5G bağlantı teknolojisi, henüz tüm dünyada yaygınlaşmış değil. Bir yandan 6G çalışmaları yapılırken, diğer yandan 5G teknolojisi de gelişmeye devam ediyor.

Samsung, ortalama 1,75 Gbps aktarım hızına ulaştı

Teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Samsung, 5G konusunda da önemli bir başarıya imza attı. Güney Koreli üretici, 5G mmWave ağı üzerinden rekor düzeyde aktarım hızlarına ulaştıklarını duyurdu.

5G alanında yapılan testler Avustralyalı NBN ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Avustralya devletine ait olan NBN ülkede toptan açık erişim veri ağı sunuyor. Şirket, gelişmekte olan 5G ağından en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli yazılım geliştirmelerini kullanıyor.

Samsung, 6G demosuyla hız rekoru kırdı

Yapılan açıklamaya göre saha testleri sırasında cihazlar ortalama 1,75 Gbps indirme hızına ve 61,5 Mbps ortalama yükleme hızına ulaştı. En yüksek indirme hızı ise 2,7 Gbps'ye ulaştı. Bu miktar ise etkileyici bir şekilde 10 km'lik bir mesafede olan kaynaktan elde edildi.

Samsung ve NBN, yeni kilometre taşının yalnızca yoğun kentsel alanlarda değil kırsal alanlarda da 5G ağlarının geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu söylüyor. Başarılı testler, 5G ağının gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

5G teknolojisinin gelişmesi ile birlikte birçok alanda da önemli adımlar atılabilir. İnternet hızı da bu konuda oldukça büyük bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Hem de 10 kilometrelik mesafeden elde edilen 1,75 Gbps'lik ortalama indirme hızı oldukça dikkat çekici görünüyor.

Bakalım ilerleyen dönemde 5G hızı hangi seviyelere ulaşacak. Peki siz Samsung'un kırdığı 5G rekoru hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.