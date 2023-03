Samsung'dan üç modele daha One UI 5.1 güncellemesi!

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini üç orta segment için kullanıma sundu: Galaxy F22, Galaxy F23 5G ve Galaxy M23 5G.

Güncelleme çalışmalarına tüm hızıyla sürdüren Samsung cephesinde amiral gemisi ve orta-üst segment için çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Şu sıralar giriş ve orta segmente odaklanan Güney Koreli üretici son olarak Galaxy F22, F23 ve Galaxy M23 için One UI 5.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Samsung Galaxy F22, F23 ve Galaxy M23 One UI 5.1 aldı

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini üç orta segment için kullanıma sundu: Galaxy F22, Galaxy F23 5G ve Galaxy M23 5G. Tüm bu telefonlar an itibariyle yeni One UI sürümünü alırken, beklenenin aksine Mart 2023 güvenlik yamasını şimdilik deneyimleyemeyecekler.

Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme >İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer telefonunuz için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung bir modeli daha Android 13'e güncelledi!

One UI 5.1 alacak tüm modeller

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8++ Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

