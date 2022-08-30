Samsung'dan üç modele Android 12L dopingi!

Samsung, Avrupa ve Güney Kore'deki Galaxy Tab S8 modelleri için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlama kararı aldı.

Google'ın mayıs ayında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, çok yakında genel kullanıma hitap etmeye başlayacak. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapı çıkış yapana dek mevcut sürümleri uyumlu cihazlarına göndermeye devam ediyor. Son olarak Samsung, kutudan Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 arayüzüyle çıkan ilk cihazı Z Fold 4'ün ardından üç model için daha aynı sürümü yayınlama kararı aldı.

Galaxy Tab S8 serisi Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 aldı

Samsung, kısa bir süre önce Avrupa ve Güney Kore'deki Galaxy Tab S8 modelleri için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesi yayınlama kararı aldı. Böylelikle seri, ilgili sürümü alan ilk tablet modelleri oldu.

Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 Galaxy Tab S8 için X70xBXXU2AVH2, Tab S8+ için X80xBXXU2AVH5 ve S8 Ultra için X90xBXXU2AVH2 yapı numaralarıyla geliyor. Aynı zamanda Ağustos 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Öte yandan sürümün sadece hücresel ve Wi-Fi varyantları için mevcut olduğunu belirtelim.

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Galaxy Tab S8 teknik özellikleri: