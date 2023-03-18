Samsung'dan S10 kullanıcılarını kızdıran güncelleme!

Akıllı telefon kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 13 güncellemesi büyük ölçekte dağıtıldı. Samsung da bu alanda elini hızlı tutan ve giriş, orta ve üst segment ayırt etmeden paylaşım yapanlar arasında. Son olarak eski amiral gemilerinden Galaxy S10 Lite modeline One UI 5.1 verdi. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S10 Lite, One UI 5.1 aldı: S10 kullanıcıları tepkili!

Samsung, 2023 yılında akıllı telefonlarına Android 13 dağıtımını hızlandırdı. Galaxy S22, S21 ve S20 serileri başta olmak üzere FE, Fold, Flip ve Note 20 gibi tüm amiral gemisi cihazlarına One UI 5.1 güncellemesini verdi.

Fakat listede unutulan isimler de var. Örneğin, Galaxy S10 serisi yeni Android 13 işletim sistemini ve One UI 5 sonrası arayüz sürümlerini almadı. Fakat bu cihazlardan daha sonra çıkan ve Samsung'un 3 yıla kadar güncellemeyi taahhüt ettiği modellerden olan Galaxy S10 Lite için One UI 5 ve bugün itibariyle 5.1 sürümleri paylaşıldı.

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Türkiye'de tüm kullanıcılar dağıtım başladığı gün bu sürümleri almıyor. Hatta dağıtımların birkaç ay sürdüğünü bile görebiliyoruz. Ancak S10 Plus gibi hem daha güçlü hem de gelişmiş özelliklere sahip modellere güncelleme desteği verilmezken daha sonra çıktığı için Lite modeline sunulması büyük tepki topladı.

Tabii Samsung artık giriş segment modelleri arasında yer alan Galaxy A14'e bile 4 yıl Android, 5 yıl da Güvenlik güncellemesi vermeyi taahhüt ediyor. Fakat benzer şekilde bu cihaz 4 yıl sonra Android 17 alırken, Snapdragon 8 Gen 1 gibi güçlü bir işlemciye sahip olan Galaxy S22 serisi Android 16'da kalacak.

Bu da paylaşılan güncellemelerin cihazların yeterlilikleriyle değil, şirketin güncelleme politikasıyla alakalı olduğunun en büyük kanıtı. Tabii yine de 2023 yılında Android üreticileri arasında 2 yıl güncellemeyi taahhüt ederek öne çıkacağını düşünenler de var.

Fakat Apple gibi 7 yıla kadar destek sunan markalarla bu alanda rekabet etmek için 4 yıldan fazlasının gerektiği de aşikar. Android 13/ One UI 5.1 güncellemesi alacak tüm Samsung modellerini görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

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