Samsung'dan popüler Galaxy modelini yenileme kararı!

Samsung bu yıl piyasaya sürdüğü A23 5G'yi Japonya'ya özel olarak yeniden çıkartıyor. Bu bizim bildiğimizden tamamen farklı!

Doğu ülkelerinde teknoloji ve tasarım anlayışı batıdan biraz farklı. Mesela batı ülkelerinde kullanıcılar tasarımı önemserken doğuda kullanıcılar için dayanıklılık daha önemli olabiliyor. Bu bağlamda Samsung da bu yıl piyasaya sürdüğü A23 5G'yi Japonya'ya özel olarak yeniden çıkartıyor. Bu bizim bildiğimizden tamamen farklı!

Galaxy A23 5G neden yeniden yapılıyor?

Japon telefon üreticilerine baktığımız zaman genel anlamda dayanıklılığa önem verildiğini görürüz. Mesela yıllarca telefonlarında suya dayanıklılık iddiasıyla gündemde olan Sony buna bir örnek. İzlenen bu strateji tamamıyla ülkede bulunan insanların kullanım alışkanlıkları ile ilgili. İşte yeni Samsung Galaxy A23 5G'nin de öne çıktığı noktası da IP68 sertifikası. Yani Samsung bu hamleyi talebe karşılık olarak yapıyor.

Tasarımsal açıdan orjinal A23 5G'den çok farklı duran cihazın teknik özellikleri de baştan aşşağıya değiştirilmiş. Örneğin ekrana baktığımızda boyutun 5,8 inç'e düşürüldüğünü görüyoruz.

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Galaxy A23 5G'nin teknik özellikleri:

Ön yüzeye baktığımızda HD+ çözünürlükte 5,8 inç TFT LCD ekran bizleri karşılıyor. Su damlası formunda çentik barındıran ekranın üzerinde 5MP çözünürlüklü ön kamera bulunuyor. Cihazın arka yüzünde 50MP çözünürlüklü kamera sensörü mevcut, başka bir sensöre yer verilmemiş. Yan tarafta ise güç butonuna entegre parmak izi sensörünü görüyoruz.

Galaxy A23 5G yada diğer bir adıyla SCG18 performans kısmında MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisinden gücünü alıyor. Ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen cihaz SD kart destekliyor. Android 12 ile kutudan çıkan cihaz One UI 4.1 üzerinde çalışıyor. Pil tarafında ise 4000 mAh kapasiteli 15W hızlı şarj destekli bataryaya yer verilmiş. Bunlara ek olarak kulaklık girişine sahip olan cihaz NFC teknolojisini de barındırıyor. Ayrıca kullanıcılara kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor.

Bir çok açıdan orjinal Galaxy A23 5G'den ayrılan SCG18, şimdilik sadece Japonya'ya özel bir model. Ancak ilerleyen zamanlarda farklı bir isimle ülkemizde de satılabilir. A23 5G'yi 32.800 JPY yani 231 dolar fiyat etiketi ile raflarda göreceğiz.

Siz yeni Galaxy A23 5G'yi nasıl buldunuz? Sizce ülkemize gelse başarı yakalayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!