Samsung'dan orta segment modele Android 13 güncellemesi!
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Android dünyasında gelişmeler devam ediyor. Samsung orta segment Galaxy A52 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.
Mayıs ayında düzenlenen I/O 2022 konferansında görücüye çıkan Android 13, artık kararlı sürümüyle boy göstermeye başladı. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Samsung da bu kapsamda geçtiğimiz ay itibariyle yeni sürümün dağıtımına başladı. Güney Koreli üretici son olarak orta segment Galaxy A52 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü yayınlama kararı aldı.
Samsung Galaxy A52, Android 13 tabanlı One UI 5.0 alıyor
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini Galaxy A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G ve M52 5G gibi orta segment modellere gönderdikten sonra bir cihaz için daha aynı kararı aldı: Galaxy A52. Yeni sürüm, A525FXXU4CVJB yapı numarasıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
Samsung'un güncelleme politikasının genelinde olduğu gibi burada da önemli bir detay söz konusu. Zira sürüm, ilk etapta Rusya'daki cihazlar için yayınlandı. İlgili bölgelerde yaşıyorsanız Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna basarak telefonunuzu Android 13'e yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.
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Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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