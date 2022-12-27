Samsung'dan kullanıcılarına kamera performansını artırma müjdesi!

Samsung Community forumundaki bir moderatöre göre kamera performansını artıran Camera Assistant uygulaması diğer modellere de gelecek.

Samsung, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için yeni uygulamalar ve yazılımlar geliştirmeye devam ediyor. Güney Koreli üretici bu kapsamda geçtiğimiz aylarda kamera performansını optimize eden ve iyileştiren Camera Assistant'ı geliştirdi ve bu ayın başlarında da Galaxy S22 serisi için kullanıma sundu. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alan şirket görünüşe göre ilgili yazılımın daha fazla modele gelmesi için bir çalışma içerisinde.

Samsung Camera Assistant uygulaması daha fazla modele gelecek

Şu sıralar Android 13 dağıtımına devam eden Samsung'un bir sonraki hedefi ortaya çıktı. Samsung Community forumundaki bir moderatöre göre tamamen kişiselleştirilmiş bir çekim deneyimiyle kullanıcılarına otomasyon özelliklerini seçme fırsatı sunan ve kamera performansını artıran Camera Assistant uygulaması Galaxy S22 serisinin ardından daha fazla modele gelecek.

Moderatör yaptığı açıklamada Camera Assistant'ın diğer Galaxy cihazlarına da geleceğini ve çok yakında beta sürümüyle bir duyuru yapılacağını söyledi. Şu an için konuyla ilgili net bir tarih veya liste yok. Ancak Samsung'un son dönemdeki Android 13 güncelleme performansı da ele alındığında kullanıcıların çok beklemesine gerek olmadığını söyleyebiliriz.

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Camera Assistant'ın kullanıcılara sunduğu imkanlar ise şöyle;

Camera Assistant uygulaması ise, tamamen kişiselleştirilmiş bir çekim deneyimi için kullanıcılara otomasyon özelliklerini seçme fırsatı sunuyor.

Camera Assistant uygulaması kullanıcılara, 'Otomatik Lens Değiştirme', 'Otomatik HDR' ve 'Deklanşör Hızlandırma' gibi özellikleri açıp kapatma imkanı sunuyor. Ayrıca, netlik seviyelerini daha hassas bir biçimde denetleyebilme, zamanlayıcı kapandıktan sonra çekilmek istenen fotoğraf sayısını belirleyebilme gibi özelliklerle fotoğraflar üzerinde daha fazla denetim sağlıyor.

– Otomatik HDR: Arkadan aydınlatmanın olduğu durumlarda kullanıcılar, daha doğal fotoğraflar için HDR'yi kapatabiliyor.

– Fotoğraf yumuşatma özelliği: Fotoğraftaki keskin kenarları ve fotoğraf dokusunu düzeltmek için kullanılabiliyor.

– Otomatik lens değiştirme: Fotoğrafı çekilen nesneye yakınlaşırken ya da karanlık ortamda kamera lensleri arasında otomatik geçiş yapan 'Otomatik lens değiştirme' özelliği artık kapatılabiliyor.

Kullanıcılar, kendilerine daha yakın bir nesnenin fotoğrafını çekmek için geniş lens yerine telefoto lens kullanmak istediklerinde, bu özelliği menü üzerinden kapatabiliyor.

– Fotoğraf modunda video kaydı: Fotoğraf modunda düğmeye uzun basarak video klip çekmeyi sağlayan bu özellik kapatıldığında, yanlışlıkla video kaydetmenin önüne geçiliyor.

– Zamanlayıcıdan sonraki çekim sayısı ayarı: Kullanıcılar, zamanlayıcıyı kurduktan sonra arka arkaya otomatik olarak birden fazla fotoğraf çekebiliyor. Bu özellik sayesinde, kaç tane fotoğraf çekileceğini de seçebilecekler.

– Daha hızlı deklanşör: Bu mod, saniyede 7 fotoğraf çekmeye imkan sağlıyor. Hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekerken son derece kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

– Kamera zaman aşımı süresi: Kullanıcılar, kamera uygulamasının (önizleme ekranında) ne kadar süre boyunca açık kalacağını (1, 2, 5 veya 10 dk.) seçebiliyor.

– HDMI ekranlarda sadece önizleme: HDMI bağlantılı ekranlarda herhangi bir menü ve düğme olmadan kamera önizlemesini görüntülemeye imkan tanıyor.