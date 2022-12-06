Samsung'dan iki popüler model için Android 13 müjdesi!

Mayıs ayında düzenlenen I/O 2022 konferansında görücüye çıkan Android 13, artık kararlı sürümüyle boy göstermeye başladı. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Samsung da bu kapsamda geçtiğimiz ay itibariyle yeni sürümün dağıtımına başladı. Son olarak Güney Koreli üretici Galaxy S20 FE ve A32 LTE için Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü yayınlama kararı aldı.

Galaxy S20 FE ve A32 LTE Android 13 güncellemesi aldı

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü Galaxy S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi amiral gemileri için yayınladıktan sonra Galaxy S21 FE, A52, A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G, M52 5G, A71, F62, M33, M53 5G, M42 5G ve Galaxy Xcover 5 gibi modellere de gönderdi. Güney Koreli üretici şimdi de Galaxy S20 FE ve A32 LTE için yeni sürümü yayınladı.

Android 13 güncellemesi Galaxy S0 FE'ye G781BXXU4GVK6 ve Galaxy A32 LTE'ye A325FXXU2CVK3 yapı numarasıyla geliyor. Ayrıca sırasıyla Kasım ve Ekim 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bunun dışında yeni sürümün ilk olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde yayında olduğunu belirtelim. İlerleyen dönemlerde daha fazla bölgede kullanıma sunulacak.

Android 13 güncellemesi alan Samsung telefonlar

Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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