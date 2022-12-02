Samsung'dan giriş seviyesi model için Android 12 müjdesi!

Android 13'ün kararlı sürümünün gelmesiyle akıllı telefon üreticileri eski yapıların dağıtımını hızlandırmaya başladı. Bu kapsamda artık giriş segment cihazların bile kullanıcı deneyimini artıran yeni sürümleri aldığını görüyoruz. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan uygun fiyatlı bir Samsung modeli Android 12 almaya başladı.

Samsung Galaxy A01, Android 12 güncellemesi aldı

Samsung, kısa bir süre önce sürpriz yaparak 2019'da satışa çıkan giriş seviyesi Galaxy A01 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı. Sürüm, A015FXXU5CVK5 yapı numarasına sahip ve Eylül 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bu; onlarca güvenlik ve gizlilik açığını ortadan kaldırıyor.

Şirketin güncelleme politikası bu modelde de değişmedi. Zira ilgili sürüm, ilk etapta sadece Özbekistan'da yayınlandı. Önümüzdeki günlerde diğer pazarlara da gitmesi söz konusu.

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Söz konusu ülkede yaşıyorsanız Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak cihazınızı Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

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