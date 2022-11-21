Samsung'dan çok kullanılan bir modeline daha One UI 5.0 müjdesi!
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Android dünyasının en önemli isimlerinden Samsung, yeni güncellemeyi dağıtmaya devam ediyor. Galaxy S20 FE, One UI 5.0 kararlı sürüme kavuştu
Android 13 dağıtımı konusunda en hızlı isimlerden birisi olan Samsung, her geçen gün bir modeline daha Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürüm güncellemesi getiriyor. Şirket son olarak, birçok kişi tarafından da kullanılan bir modeline Android 13'ü yolladı.
Galaxy S20 FE, One UI 5.0 kararlı sürüm güncellemesi aldı
Samsung, amiral gemisi ve orta sınıf modellerini Android 13 ile tanıştırmaya devam ediyor. Daha önce Galaxy S20 serisinin büyük çoğunluğu kararlı sürümle tanışmıştı. Şimdi de serinin tüm oyuncuları bu güncellemeye kavuşuyor. Galaxy S20 FE, One UI 5.0 kararlı sürüm ile donatılıyor.
Teknoloji devi Samsung, Android 13 dağıtımında öncü şirketlerden birisi konumunda. Birçok şirket henüz amiral gemisi modellerine getirmeye hazırlanırken Samsung, orta segment modellerine de yeni özelliğini sundu. Şirket, bu hızını önümüzdeki yıl daha da arttıracağının sözünü verdi. Yapılan paylaşıma göre One UI 5.0, 2023 yılı ile birlikte daha hızlı dağıtılacak.
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Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple'a doğrudan rakip olabilmek için bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu
Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8++++ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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