Samsung'dan büyük sıçrama: Galaxy S23 Ultra'nın kamera detayları belli oldu!

Samsung, bu yılın Şubat ayında Galaxy S22 serisini tanıtmıştı. Firma, şimdi de gelecek sene tanıtacağı Galaxy S23 serisi için hazırlanıyor. Seride Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve son olarak Galaxy S23 Ultra modelleri yer alacak. Akıllı telefon haberleriyle bilinen Ice Universe, Galaxy S23 Ultra'nın kamera özellikleriyle ilgili dikkat çekici detayları paylaştı.

Ice Universe, açıkladığı özellikler doğrultusunda Samsung'un kamera bakımından beş yıl içindeki en büyük sıçraması olacağını belirtti. Peki, Samsung Galaxy S23 Ultra'da yer alacak söz konusu kamera özellikleri neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S23 Ultra'nın kamera modu, çok güçlü olacak!

Geçtiğimiz hafta serinin en üst modeli olacak Galaxy S23 Ultra'nın kilit özellikleri sızdırılmıştı. Bu özellikler içerisinde cihazın 200 Megapiksel ana kameraya sahip olacağı da açıklandı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Galaxy S23 Ultra'nın 200 Megapiksel kamerası, fotoğraf ve video çekimi için düşük ışıkta bile güçlü performans sunacak.

Ice Universe, ayrıca akıllı telefonun yeni ve geliştirilmiş bir telefoto lense sahip olacağını da açıkladı. Bu sayede sensör hareket halinde olsa bile titreşimsiz videolar çekmek mümkün olacak. Kamera yakınlaştırma konusunda ise ürünün Galaxy S22 Ultra ile aynı özelliklere sahip olacak.

Samsung gelir rekoru kırdı ama büyük kayıptan kurtulamadı!

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın daha önce sızdırılan diğer özelliklerine göz attığımızda ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağını görüyoruz. Cihazın, 25W şarj desteğiyle gelecek olması ise birçok kişiyi mutlu etmedi. Çünkü Samsung'un rakipleri şarj desteği konusunda uzun zamandır bu sayının oldukça üzerine çıkıyor. Samsung ise bu konuda uzun yıllardır büyük bir atılım ortaya koymadı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 Ultra'nın kamera detaylarını nasıl buldunuz ve telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.