Samsung'dan büyük kamera güncellemesi!

Samsung, geçtiğimiz hafta anavatanı olan Güney Kore'de Galaxy S23 serisi için büyük bir kamera geliştirme güncellemesi yayınladı. Şimdi ise bu sürüm Avrupa'daki kullanıcılar için erişilebilir oldu. İşte detaylar…

Galaxy S23 serisi için büyük kamera güncellemesi

Galaxy S23 serisi için paylaşılan kamera güncellemesi, otomatik odaklama algoritmasını hızlandırmak için ayarları değiştiriyor ve yüz tanıma, Gece Modu ve bazı görüntülerde ortaya çıkan yeşil çizgi gibi sorunları düzeltiyor. Ayrıca, kamera yardımcısındaki ayarları değiştirerek odaklandıktan sonra fotoğraf çekmeyi tercih eden kullanıcılar için seçenekler sunuyor.

Fotoğraf çekme hızını artırmak için odaklama konsepti değiştirilmiş ve artık kullanıcı çekim düğmesine bastığında, odak tam olarak hizalanmamış olsa bile hemen alınabiliyor. Ancak, odaklama tamamlandıktan sonra çekim yapmak isteyenler, en son Kamera Yardımcısı'ndaki ayarları değiştirerek bunu yapabilirler.

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Güncelleme ayrıca, Ultrawide lensle düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken "Süper Sabit" özelliği açıldıktan sonra daha keskin ve titremesiz video çekmek için ayarlamalar yapıyor. Ayrıca, galeride işlenmekte olan fotoğrafları hemen silmenizi sağlayan bir işlev ekliyor.

Kamera Video Modu'nda, arka kamera fotoğraf modunda çekim yaparken sol tarafta aralıklı yeşil çizgilerin ortaya çıkması sorununun yanı sıra, arka video çekiminde Otomatik FPS kapalı olduğunda FHD60 ile çekim yaparken görüntü sabitleme de iyileştiriliyor.

Ek olarak düşük ve orta ışıkta yüksek piksel çözünürlükle çekim yaparken gökyüzündeki şerit şeklindeki bantlanma gürültüsü iyileştiriliyor ve yüksek piksel çözünürlükte çekim yaparken genel keskinliği optimize ediyor ve OIS sabitleme ile aralıklı bulanıklığı gideriyor.

Gece Modu'ndan sonra düşük ışıkta çekim yaparken çekim hızı>Yüksek çözünürlük>hız öncelikli seçildikten sonra çekim sırasında bozukluk yaşanması sorunu düzeltildi. Son olarak 3. taraf video görüşmesinin sonunda yüz tanıma sorunu yaşayan kullanıcılar için de düzeltmeler yapıyor ve diğer birçok yoldan kamera işlemlerinin istikrarını da artırıyor.

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