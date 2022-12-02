Samsung'dan bir modele daha Android 13 sürprizi!
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Android dünyasında gelişmeler devam ediyor. Samsung, Galaxy M42 5G Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.
Android 13 kararlı sürümüyle karşımıza çıkmaya başladı. Bu noktada dağıtıma hızla devam eden Samsung, amiral gemilerinin çoğunu yeni sürüme geçirirken an itibariyle tüm odağını orta segment ve geçmiş yıllarda çıkış yapmış amiral gemisi modellere çevirdi. Son olarak bir model daha Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı.
Galaxy M42 5G Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü Galaxy S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi amiral gemileri için yayınladıktan sonra Galaxy S21 FE, A52, A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G, M52 5G, A71, F62, M33 ve M53 5G gibi modellere de gönderdi. Güney Koreli üretici şimdi de Galaxy M42 5G için yeni sürümü yayınladı.
Android 13 güncellemesi Galaxy M42 5G için M426BXXU3CVK5 yapı numaralarıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bunun dışında yeni yapının ilk olarak Hindistan'daki A52s 5G modelleri için yayınlandığını belirtelim.
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Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S21 FE
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+++ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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