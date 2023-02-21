Samsung'dan 2 modele daha One UI 5.1 güncellemesi!
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Samsung bugün Güney Kore'deki A53 5G ve A33 5G kullanıcıları için One UI 5.1 güncellemesi paylaştı. İşte alacak tüm cihazlar...
Akıllı telefon kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 13 güncellemesi nihayet büyük ölçekte dağıtıldı. Samsung da bu alanda elini hızlı tutan ve giriş, orta ve üst segment ayırt etmeden paylaşım yapanlar arasında yer alıyor. Son olarak A53 5G ve A33 5G olmak üzere 2 orta segment modele One UI 5.1 güncellemesini sundu.
Samsung, A53 5G ve A33 5G modellerine One UI 5.1 güncellemesi sundu!
Samsung bugün anavatanı olan Güney Kore'de A53 5G ve A33 5G kullanıcıları için One UI 5.1 güncellemesi paylaştı. Bu da önümüzdeki günlerde Türkiye'deki kullanıcıların da aynı güncellemeyi alacağı anlamına geliyor.
Tabii Türkiye'de de tüm kullanıcılar aynı gün bu sürümleri almıyor. Hatta dağıtımların birkaç ay sürdüğünü bile görebiliyoruz. Ancak aşağıdaki listeyi kontrol ederek kullanmış olduğunuz modele gelip gelmeyeceğini öğrenebilirsiniz.
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One UI 5.1 alacak tüm modeller
Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S20 LTE/5G
Galaxy S20+ LTE/5G
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 FE LTE/5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 20 LTE/5G
Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Fold 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip LTE/5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A72
Galaxy A52s 5G
Galaxy A52 LTE/5G
Galaxy A71 LTE/5G
Galaxy A51 LTE/5G
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A03
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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