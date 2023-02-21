Samsung'dan 2 modele daha One UI 5.1 güncellemesi!

Samsung bugün Güney Kore'deki A53 5G ve A33 5G kullanıcıları için One UI 5.1 güncellemesi paylaştı. İşte alacak tüm cihazlar...

Akıllı telefon kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 13 güncellemesi nihayet büyük ölçekte dağıtıldı. Samsung da bu alanda elini hızlı tutan ve giriş, orta ve üst segment ayırt etmeden paylaşım yapanlar arasında yer alıyor. Son olarak A53 5G ve A33 5G olmak üzere 2 orta segment modele One UI 5.1 güncellemesini sundu.

Samsung, A53 5G ve A33 5G modellerine One UI 5.1 güncellemesi sundu!

Samsung bugün anavatanı olan Güney Kore'de A53 5G ve A33 5G kullanıcıları için One UI 5.1 güncellemesi paylaştı. Bu da önümüzdeki günlerde Türkiye'deki kullanıcıların da aynı güncellemeyi alacağı anlamına geliyor.

Tabii Türkiye'de de tüm kullanıcılar aynı gün bu sürümleri almıyor. Hatta dağıtımların birkaç ay sürdüğünü bile görebiliyoruz. Ancak aşağıdaki listeyi kontrol ederek kullanmış olduğunuz modele gelip gelmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

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One UI 5.1 alacak tüm modeller

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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