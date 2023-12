Samsung, "Core Tech" felsefesiyle evlerdeki cihaz deneyimini üst seviyeye taşıyor

Samsung Electronics, ev elektroniği alanında yeni bir dönemi başlatan "Core Tech" felsefesiyle inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve kullanıcı deneyimini dönüştürmeye odaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, kullanıcıların evlerindeki yaşamına odaklanarak konforu artıran, zahmeti ortadan kaldıran, güvenilir ve gelişmiş cihazlar üretiyor.

Bu cihazların üretim vizyonunun arkasında Samsung'un "Core Tech" felsefesi yer alıyor. Bu felsefe, "Olağanüstü", "Yapay Zeka Destekli", "Esnek Kullanım" ve "Dayanıklı-Sürdürülebilir" olmak üzere dört ana ilke barındırıyor.

Samsung, bu temel ilkeler doğrultusunda, geniş ev aletleri yelpazesinde yenilikçi teknolojiler sunarken, kullanıcıların da yaşam alanlarını optimize etmesini, evlerini da verimli hale getirmesini ve birçok özellikten kolayca faydalanmasını sağlıyor.

WindFree klima: Kore geleneğinden ilham alınarak tasarlanabilir iklimlendirme çözümü

Klima kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlar arasında, cihaz çalışırken ortaya çıkan soğuk hava akımları yer alıyor. Samsung bu sorunu çözmek için, Kore'de "seokbinggo" olarak bilinen, kayadan yapılmış buz depolama geleneğinden esinlendi ve soğuk hava akımı olmadan, içeriyi serin tutmayı başaran WindFree Rüzgarsız Serinlik teknolojisini geliştirdi.

WindFree klima, dört yıl süren kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından piyasaya sürüldü. Bu teknoloji, havayı binlerce mikro delikten dağıtarak rüzgarsız serinlik sunuyor .Böylece kullanıcılara serin ve konforlu bir ortam yaratıyor. "Olağanüstü" kategorisinin bir parçası olan WindFree iklimlendirme çözümü, üşüme hissettirmeden konforlu serinlik sunuyor.

Samsung'un ilk UL onaylı "Yapay Zeka Destekli" kablosuz dikey süpürgesi Bespoke Jet AI

Elektrikli süpürgeler, genellikle ahşap zeminlerde sorunsuz bir şekilde çalışırken, halı gibi farklı yüzeylere geçişte performans düşüşleri yaşayabiliyor ve bu durum, kullanıcılar için istenmeyen temizlik deneyimlerine sebep olabiliyor.

Bespoke Jet AI, Samsung'un ilk UL onaylı "Yapay Zeka Destekli" kablosuz dikey elektrikli süpürgesi olarak, farklı zemin türlerine uyum sağlayacak şekilde temizlik modunu otomatik olarak optimize ediyor ve böylece zemin tipine özgü temizlik endişelerini gideriyor.

Bespoke Jet AI, üzerinde bulunduğu zemin tipini akıllıca tespit ederek, fırça üzerindeki yükü hassasiyetle algılıyor ve toplanan verileri sofistike bir analiz sürecinden geçiriyor. Bu süreç, çeşitli temizlik ortamları için ideal olan emiş gücünü ve fırça dönüş hızını belirlemek üzere geliştirilmiş bir algoritmayı devreye sokuyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcılarına temizlenmiş halılar ve sert zeminler sunarak, temizlik deneyimini dönüştürüyor.

Otomatik açılır kapılı buzdolapları "Esnek Kullanım" sunuyor

Buzdolabı kapılarının bazen açılmamasının nedeni, içerisinin soğumasıyla birlikte buzdolabının iç basıncının düşmesi ve bunun sonucunda vakum etkisi yaratması.

Bu, kapının kullanıcıların açma çabalarına karşı direnç göstermesine neden oluyor. Samsung, bu sorunu çözmek için buzdolabı kapılarının açılmasını kolaylaştıran "Otomatik Açılır Kapı" özelliğini geliştirdi.

Bu yenilikçi çözüm, dünya çapında yedi ülkeden toplam 27 patent almış bir inovasyon olarak öne çıkıyor ve özellikle buzdolabı kapılarını açmada zorlanan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuyor.

Tek bir dokunuşla aktif hale gelen özellik, buzdolabını daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişilebilir kılıyor. Samsung'un geliştirdiği "Esnek Kullanım" yaklaşımı altında sunulan Otomatik Açılır Kapı, kullanıcıların elleri dolu olduğunda da büyük kolaylık sağlayarak, ev aletlerinin kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Otomatik Açılır Kapı özelliği, kullanıcının hafifçe dokunmasıyla contayı serbest bırakarak buzdolabı kapısının daha az çaba ile açılmasını sağlıyor. Bu, erişilebilirliği önemli ölçüde artırıyor ve ev aletlerinde "Esnek Kullanım" kavramını daha da ileriye taşıyor.

Bu özellik, herkesin buzdolabını kolayca kullanabilmesine olanak tanıyarak, günlük hayatta karşılaşılan küçük zorlukları büyük ölçüde azaltıyor.

"Dayanıklı-Sürdürülebilir" bir dünya için Less Microfiber Filtre ve Yıkama Programı

Mikroplastikler okyanus ekosistemleri için büyük tehdit oluşturuyor. Her yıl yaklaşık yarım milyon ton mikroplastik atık, yıkanan çamaşırlardan okyanuslara salınıyor.

Gelişmiş teknolojilere yönelik araştırmalarında mikroplastiklerin doğaya etkisini de sürekli olarak göz önünde bulunduran Samsung, bu kapsamda Patagonia şirketiyle işbirliği yaptı.

Less Microfiber Yıkama Programı ve Less Microfiber Filtre, durulama suyundaki mikroplastik emisyonunu azaltmaya yardımcı oluyor. Samsung, geçen ağustostan bu yana SmartThings platformu aracılığıyla Less Microfiber Yıkama Programı güncellemesi sunarak bu yöndeki çabalarını sürdürdü. Kullanıcılar, yıkama programı güncellemesini kolayca indirip makinelerinde çalıştırabiliyor.

Samsung'un durulama suyundaki mikroplastik salınımını azaltmadaki kararlılığı, Less Microfiber Filtrenin Ekim ayında TIME'ın "2023'ün En İyi İcatları" arasında yer alarak büyük bir övgü kazandı.

Samsung'un Core Tech felsefesi, Samsung ev aletleri kullanıcılarının günlük deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla müşteri odaklı çalışmalar ve gözlemler rehberliğinde yıllarca süren özenli araştırmalarla geliştiriliyor.