Samsung bir serisine daha Android 13 güncellemesi verdi!

Google Pixel serisi ile dağıtımına başlanan Android 13 için Samsung kolları sıvamış durumda. Bir kaç hafta arayla yeni çıkarttığı serilere güncelleme desteği sunan firma, bugün Galaxy S21 ailesi içinde son çıkan sürümü kullanıcılarına paylaştı.

Galaxy S21 serisi Android 13 Beta programına dahil edildi!

Birkaç hafta önce yaptığı açıklamayla birlikte Galaxy S22 serisine Android 13 Beta güncellemesi veren Samsung, bugünden itibaren Güney Kore gibi bazı belirlenen ülkelerde Galaxy S21 serisini beta programına dahil etti. Ülkemizdeki kullanıcıların ise yeni güncellemeyi alabilmeleri için bir kaç güne ihtiyacı olacak.

Yeni güncelleme neler sunacak?

Android 13 beta güncellemesi, Galaxy S21, S21 Ultra ve S21 Plus modellerindeki sistemsel hataların düzeltilmesinin yanında kamera gibi pek çok uygulamada iyileştirmeler içeriyor. İşte gelecek bazı yeni özellikler:

Aramalarda gözüken arka planda kişilere özel görseller koyabilme

Tek parmakla zoom yapabilme

Telefoto kamerasını yemek modunda kullanabilme

Yeni AR emojiler

Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri

Performans iyileştirmeleri

Ses ve titreşim iyileştirmeleri

Renk paleti geliştirmeleri

Dosyalar uygulamasında arama çubuğundaki hataların giderilmesi

Yeni kaomoji seçenekleri

Bunlara ek olarak S21 ailesinden bir modele sahip olan ve güncellemeyi cihazına kurmak isteyen kullanıcıların telefonlarında 1.92GB depolama alanının boş olması gerekecek.

Bütçe dostu Galaxy S21 için kötü haber geldi!

Galaxy S21'in özellikleri nedir?

Dört farklı renk seçeneği ile tanıtılan model, 6.2 inçlik 120Hz AMOLED 2X ekrana sahip. Bununla birlikte 4000 mAh kapasitelik bataryaya sahip olan cihaz, 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Galaxy S21, Samsung'un Exynos 2100 işlemcisinden gücünü alıyor.

Bunlarla beraber cihaz, arka tarafında 64 Megapiksellik kamerası ile beraber 12 Megapiksel değere sahip iki kamera daha bulunduruyor. Type-C üzerinden 25W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, aynı zamanda kablosuz hızlı şarjı da destekliyor.