Samsung Art Store, The Met'in en değerli sanat eserlerini evlere taşıyor

Samsung Electronics, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin (The Met) en değerli sanat eserlerinden bazılarını The Frame'ye getirmek için iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Art Store kullanıcıları, Van Gogh'tan Antik Mısır'a kadar uzanan bir yelpazede sunulan 38 ünlü sanat eseri arasından seçim yapabilecek.

The Met'in ikonik sanat eserlerinden oluşan seçki, Samsung Art Store'da tanıtılmaya başlandı. Samsung Art Store ile The Frame kullanıcıları, en seçkin sanatçıların, müzelerin ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin eserleri de dahil olmak üzere 2 bin 300'den fazla sanat eseriyle tüm mekanları dönüştürebiliyor.

Samsung Art Store kullanıcıları; Amerika, Asya, Mısır, İslam ve Avrupa Sanatı gibi birçok alandan eserlerden oluşan The Met'in çok çeşitli yaratıcı bölümlerinden 38 parça arasında seçim yapabilecek. Seçki, The Met'te bulunan çeşitli kültürlere ve zaman dilimlerine ait saygın sanat eserlerin yüksek çözünürlüklü dijital reprodüksiyonlarını içeriyor.

Samsung Art Store kullanıcıları; Edgar Degas'nın Sahnede Bale Provası (1874 civarı), Vincent van Gogh'un Ayçiçekleri (1887), Paul Cezanne'ın Elmalı Natürmort ve Çuha Çiçeği Saksısı (1890 civarı) ve Georges Seurat'nın Sirk Gösterisi (Parade du Cirque) (1887-1888) gibi sevilen sanat eserlerini evlerinde sergileyebilecek.

The Frame sahipleri ayrıca, Mısır Wedjat göz sembolü (M.Ö. 1070-664 civarı) gibi antik eserler ile Unicorn Goblenlerinden ünlü Fransız ve Güney Hollanda eseri Tek Boynuzlu At Bahçede Dinleniyor (1495-1505) gibi Orta Çağ hazinelerinin arasından da seçim yapabilecek.

Katsushika Hokusai'nin Fukagawa'daki Mannen Köprüsü'nün Altında (1830-1832 civarı) ve Utagawa Kuniyoshi'nin Keşiş Nichiren'in Kısa Resimli Biyografisi: Sado Adası'na Sürgünde Tsunoda'da Fırtınalı Denizi Sakinleştirmek (1835-1836) gibi ünlü Japon sanat eserleri de seçkide yer alıyor.

Koleksiyonda ayrıca Emanuel Leutze'nin Washington Delaware'i Geçerken (1851) tablosu gibi tarihsel açıdan önem taşıyan Amerikan sanat eserleri de bulunuyor.

Koleksiyonlar aracılığıyla zaman ve kültürler arasında yeni fikirler ve beklenmedik bağlantılar ortaya çıkarmayı hedefleyen The Met, kendi alanının en büyük dijital platformlarından biri olan Samsung Art Store ile bu hedefe uygun bir iş birliğine imza attı.

Samsung Art Store, 42 ülkedeki The Frame kullanıcılarına dünyanın dört bir yanındaki müzelerden ve galerilerden sanat eserleri sunuyor. Kullanıcılar, farklı aylık programlar üzerinden Botticelli, Leonardo, Goya ve Van Gogh gibi eski dönem ustalarından Shinique Smith gibi çağdaş sanatçılara ve çok daha fazlasına kadar, yüzyıllara yayılan sanatçıların eserlerini keşfediyor.

Samsung Art Store, açıkken canlı ve gerçekçi görüntüler sunan bir TV olarak kullanılan ve kapalıyken estetik sanat eserleri sunan bir resim çerçevesine ve bir milyar renk tonuna sahip 4K Smart TV modeli The Frame by Samsung televizyonlarda yer alıyor.

Kullanıcılar, koleksiyonlardan seçim yaparak tablo görünümündeki TV çerçevelerini özelleştirebiliyor. Ayrıca, içerikleri dikey veya yatay olarak görüntülemek için ürünle verilen ince duvar montaj aparatını yeni ve otomatik dönen duvar montaj aparatına yükseltebiliyor.

"Böylesine ikonik bir kurumla iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kuzey Amerika Servis İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sang Kim, Samsung Sanat Mağazası, dünyaca ünlü sanat eserlerini dünyanın her yerinde milyonlarca eve getirmek için The Metropolitan Museum of Art ile ortaklık yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Kim, "Samsung olarak, eğlence deneyimini teknolojik yeniliklerle yeniden tanımlamak için sürekli çalışıyoruz. Kullanıcıların ilk kez The Met'in kültürel açıdan önemli sanat eserlerini modern bir dijital tuval aracılığıyla evlerinin konforuna taşıması için böylesine ikonik bir kurumla iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

The Met Küresel Lisanslama ve İş Ortaklıkları Başkanı Josh Romm da The Met'in, kurulduğu 1870 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerin ve sanatseverlerin günlük yaşamına sanatı ve kültürü taşımaya kendini adadığını aktararak, "Samsung ile iş birliğimiz, bu misyonun yeni ve modern bir örneğini temsil ediyor ve The Met koleksiyonundaki ikonik eserleri kullanıcıların evine taşıyor. Kullanıcılar, seçkiyi keşfedip sergileyeceği eserleri seçerken, program sayesinde sanat, yaratıcılık ve teknoloji arasında yeni bir diyalog kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.