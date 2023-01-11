Samsung açıkladı! İşte Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi

Kısa bir süre önce Samsung'dan konuyla ilgili resmi duyuru geldi. İşte Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi!

Galaxy S23 serisi, 2023'ün en çok beklenen modelleri arasında. Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen akıllı telefonlarla ilgili merak edilen detaylardan birisi de tanıtım tarihleri. Halihazırda cihazların çıkış tarihleriyle ilgili birçok detay söz konusu. Kısa bir süre önce Samsung'dan konuyla ilgili resmi duyuru geldi. İşte Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi!

Galaxy S23 serisi tanıtım tarihi

Samsung nihayet Galaxy S23 serisini duyuracağı bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Güney Koreli üretici, üç yıl sonra ilk kez ABD'nin San Francisco kentinde 1 Şubat saat 22.00'de yüz yüze bir lansman etkinliği düzenleyecek.

Samsung Galaxy S23 serisi iddia edilen fiyatı

Galaxy S23 fiyatı: 799 dolar

Galaxy S23 Plus fiyatı: 999 dolar

Galaxy S23 Ultra fiyatı: 1199 dolar

Samsung Galaxy S23 tanıtım videosu ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S23 tasarımı ve özellikleri

Ekran: 6,1 inç, Super AMOLED, 2340 x 1080, 422 PPI, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm, 8 çekirdek

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel+ 10 Megapiksel+ 12 Megapiksel

Ön Kamera: 10 Megapiksel

Batarya: 3900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz

Diğer: 5G / 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP68, Corning Gorilla Glass Victus

İşletim sistemi: Android 13, One UI 5

Galaxy S23 serisinin beklenen RAM ve depolama seçenekleri

128 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23

256 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23; Galaxy S23+; Galaxy S23 Ultra

512 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23+

512 GB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

1 TB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

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