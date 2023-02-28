Samsung, 50 yeni QLED-OLED TV modelini Avrupa'ya getiriyor! [Fiyat Listesi]
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Samsung, 2023 yılında Avrupa pazarına yeni TV modellerini getiriyor. İşte 50 yeni Samsung OLED-QLED TV modelinin fiyatları...
Akıllı televizyon pazarının en büyük panel üreticileri ve satıcıları arasında yer alan Samsung, önümüzdeki günlerde Avrupa'da yeni televizyonlarını görücüye çıkaracak. Bugün de 2023 model Samsung Neo QLED, QD-OLED ve The Frame TV fiyatları ortaya çıktı.
Samsung, Avrupa pazarına 50 yeni OLED-QLED TV getiriyor!
Samsung, bu yıl 2023 Neo QLED TV modellerini Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında satışa sunacak. Hemen ardından da QD-OLED, QLED ve The Frame gibi farklı sınıflarda yer alan televizyonları gelecek.
Bununla birlikte 2023'de satılacak 50 yeni Samsung OLED-QLED TV fiyatları yayınlandı. İlk olarak, Neo sınıfına ait 43 inç QN90C modelinin başlangıç fiyatı 1.699 euro olacak. Boyut ve çözünürlüğün artmasıyla beraber en üst sınıfa 85 inçlik QN900C modeli konumlanıyor. Bu televizyonun fiyatı ise 9 bin 999 euro.
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Diğer TV'lere baktığımızda; 4K QLED serisinin fiyatı 43 inç Q60C ile 849 eurodan başlıyor. 98 inç Q80C ile de 7 bin 999 euroya kadar çıkıyor. QD-OLED TV fiyatları da 2 bin 499 euro ile 5 bin 299 euro arasında seyrediyor.
Samsung son olarak The Frame serisi akıllı televizyonların fiyatını paylaştı. Buna göre, 7 farklı boyuta sahip olan seri 699 euro ile 4 bin 699 euro arası fiyat etiketlerine sahip olacak. Genel toplamda ise 50 yeni modelin satışa sunulacağını söyleyebiliriz. İşte tüm Samsung OLED-QLED TV fiyatları…
Samsung OLED-QLED TV fiyatları
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Cihaz serisi Seri kodu Boyutu Fiyatı Neo QLED 8K QN900C 85 inç 9 bin 999 euro 75 inç 7 bin 799 euro 65 inç 5 bin 799 euro QN800C 85 inç 7 bin 999 euro 75 inç 5 bin 499 euro 65 inç 3 bin 999 euro Neo QLED 4K QN95C 85 inç 6 bin 499 euro 75 inç 4 bin 999 euro 65 inç 3 bin 699 euro 55 inç 2 bin 999 euro QN90C 85 inç 5 bin 499 euro 75 inç 4 bin 299 euro 65 inç 3 bin 199 euro 55 inç 2 bin 499 euro 50 inç 1.899 euro 43 inç 1.699 euro QN85C 85 inç 4 bin 999 euro 75 inç 3 bin 899 euro 65 inç 2 bin 599 euro 55 inç 1.899 euro QLED 4K Q80C 98 inç 7 bin 999 euro 85 inç 3 bin 999 euro 75 inç 2 bin 999 euro 65 inç 2 bin 299 euro 55 inç 1.599 euro 50 inç 1.399 euro Q70C 85 inç 3 bin 499 euro 75 inç 2 bin 399 euro 65 inç 1.699 euro 55 inç 1.299 euro Q60C 85 inç 2 bin 999 euro 75 inç 1.899 euro 65 inç 1.399 euro 55 inç 999 euro 50 inç 899 euro 43 inç 849 euro OLED S95C 77 inç 5 bin 299 euro 65 3 bin 599 euro 55 2 bin 899 euro 85 4 bin 699 euro S90C 77 4 bin 499 euro 65 3 bin 199 euro 55 2 bin 499 euro The Frame 85 4 bin 699 euro 75 3 bin 399 euro 65 2 bin 199 euro 55 1.699 euro 50 1.499 euro 43 1.299 euro 32 699 euro
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