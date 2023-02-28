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Samsung, 50 yeni QLED-OLED TV modelini Avrupa'ya getiriyor! [Fiyat Listesi]

Teknoloji Haberleri

Samsung, 50 yeni QLED-OLED TV modelini Avrupa'ya getiriyor! [Fiyat Listesi]

Samsung, 2023 yılında Avrupa pazarına yeni TV modellerini getiriyor. İşte 50 yeni Samsung OLED-QLED TV modelinin fiyatları...

Akıllı televizyon pazarının en büyük panel üreticileri ve satıcıları arasında yer alan Samsung, önümüzdeki günlerde Avrupa'da yeni televizyonlarını görücüye çıkaracak. Bugün de 2023 model Samsung Neo QLED, QD-OLED ve The Frame TV fiyatları ortaya çıktı.

Samsung, Avrupa pazarına 50 yeni OLED-QLED TV getiriyor!

Samsung, bu yıl 2023 Neo QLED TV modellerini Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında satışa sunacak. Hemen ardından da QD-OLED, QLED ve The Frame gibi farklı sınıflarda yer alan televizyonları gelecek.

Bununla birlikte 2023'de satılacak 50 yeni Samsung OLED-QLED TV fiyatları yayınlandı. İlk olarak, Neo sınıfına ait 43 inç QN90C modelinin başlangıç fiyatı 1.699 euro olacak. Boyut ve çözünürlüğün artmasıyla beraber en üst sınıfa 85 inçlik QN900C modeli konumlanıyor. Bu televizyonun fiyatı ise 9 bin 999 euro.

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Diğer TV'lere baktığımızda; 4K QLED serisinin fiyatı 43 inç Q60C ile 849 eurodan başlıyor. 98 inç Q80C ile de 7 bin 999 euroya kadar çıkıyor. QD-OLED TV fiyatları da 2 bin 499 euro ile 5 bin 299 euro arasında seyrediyor.

Samsung son olarak The Frame serisi akıllı televizyonların fiyatını paylaştı. Buna göre, 7 farklı boyuta sahip olan seri 699 euro ile 4 bin 699 euro arası fiyat etiketlerine sahip olacak. Genel toplamda ise 50 yeni modelin satışa sunulacağını söyleyebiliriz. İşte tüm Samsung OLED-QLED TV fiyatları…

Samsung OLED-QLED TV fiyatları

Cihaz serisiSeri koduBoyutuFiyatı
Neo QLED 8KQN900C85 inç9 bin 999 euro75 inç7 bin 799 euro65 inç5 bin 799 euroQN800C85 inç7 bin 999 euro75 inç5 bin 499 euro65 inç3 bin 999 euroNeo QLED 4KQN95C85 inç6 bin 499 euro75 inç4 bin 999 euro65 inç3 bin 699 euro55 inç2 bin 999 euroQN90C85 inç5 bin 499 euro75 inç4 bin 299 euro65 inç3 bin 199 euro55 inç2 bin 499 euro50 inç1.899 euro43 inç1.699 euroQN85C85 inç4 bin 999 euro75 inç3 bin 899 euro65 inç2 bin 599 euro55 inç1.899 euroQLED 4KQ80C98 inç7 bin 999 euro85 inç3 bin 999 euro75 inç2 bin 999 euro65 inç2 bin 299 euro55 inç1.599 euro50 inç1.399 euroQ70C85 inç3 bin 499 euro75 inç2 bin 399 euro65 inç1.699 euro55 inç1.299 euroQ60C85 inç2 bin 999 euro75 inç1.899 euro65 inç1.399 euro55 inç999 euro50 inç899 euro43 inç849 euroOLEDS95C77 inç5 bin 299 euro653 bin 599 euro552 bin 899 euro854 bin 699 euroS90C774 bin 499 euro653 bin 199 euro552 bin 499 euroThe Frame854 bin 699 euro753 bin 399 euro652 bin 199 euro551.699 euro501.499 euro431.299 euro32699 euro

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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