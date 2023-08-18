Samsung, 440 Megapiksel Kamera Geliştiriyor

Akıllı telefon pazarının en başarılı üreticilerinden Samsung, kamera alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni nesil akıllı telefonlar için 3 yeni kamera sensörü hazırlıyor. Bunlardan biri olan 1.6µm GN6 50 Megapiksel sensörün seri üretim süreci başlamış durumda. İkinci sırada 0.6µm HP7 200 Megapiksel sensör bulunuyor. Üçüncü sırada ise 2024'ün ikinci yarısına kadar geliştirme süreci devam edecek olan HU1 440 Megapiksel sensör yer alıyor. Bu, dünya tarihinde bir ilk olacak ve akıllı telefonlarda kullanılacak.

Akıllı telefon pazarının en başarılı üreticileri arasında yer alan Samsung, kamera alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle birkaç yıl önce ürettiği 108 Megapiksel ve bu yıl tanıttığı -S23 Ultra'da yer alan- 200 Megapiksel sensörleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Fakat Samsung bu kez tam 440 Megapiksel kamera geliştirerek akıllarda soru işaretleriyle birlikte herkesin ağzını açık bıraktı.

Samsung, 440 Megapiksel kamerasını S25'e hazırlıyor!

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Samsung yeni nesil akıllı telefonlar için 3 yeni kamera sensörü hazırlıyor. Hatta iddiaya göre bunlardan ilki olan 1.6µm GN6 50 Megapiksel için seri üretim süreci başlamış durumda.

İkinci sırada ise 0.6µm HP7 200 Megapiksel bulunuyor. Üçüncü sırada ise 2024'ün ikinci yarısına kadar geliştirme süreci devam edecek olan HU1 440 Megapiksel sensör bulunuyor. Bu da yalnızca şirket değil, dünya tarihinde bir ilk olacak. Üstelik akıllı telefonlarda göreceğiz. Peki bu sayıların yükselmesi bizim için ne ifade ediyor.

https://shiftdelete.net/samsung-s24-ultra-titanyum-cerceve

Akıllı telefonlarda veya profesyonel kameralarda çektiğimiz fotoğraf ve videoların kalitesini belirleyen birden fazla unsur bulunuyor. Kağıt üstünde baktığımız zaman ilk olarak göze Megapiksel değeri çarpıyor.

Fakat aslında en önemli detay bu değil. Sensör boyutu, piksel boyutu ve kullanılan lensin kalitesi gibi direkt olarak performansı etkileyen başka faktörler de var. Hatta telefon veya kameranın görüntü işleme yeteneği (yazılım ve donanım) ve dinamik aralığı gibi her bir etken önem arz ediyor.

Bu durumun en büyük örneğini yine Samsung üretimi 108 Megapiksel sensörde gördük. Şirket bu kamera modülünü ilk olarak Xiaomi'nin kullanmasına izin verdi. Daha sonra diğer Android markalarına da sattı.

Fakat hepsi Samsung'a ait 108 Megapiksel kamerayla geliyor olsa da fotoğraf ve videolar arasındaki kalite farkı devasa oldu. Hatta birçoğu o dönem tanıtılan 12 Megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip iPhone modellerinin çok daha gerisinde kaldı.

Daha sonra Samsung'un 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip yeni kamerasını Galaxy S24 Ultra'da gördük. Fakat DXOMARK'a göre bu cihaz genel sıralamada 48 Megapiksel kameraya sahip iPhone 14 Pro serisi, Google Pixel 7, Huawei P50/P60 Pro, Oppo Find X6 ve Honor Magic 5 Pro gibi modellerin gerisinde kaldı.

Dolayısıyla açık ve net bir şekilde bir telefon veya fotoğraf makinesinde bazı durumlarda avantaj sağlıyor olsa da genel toplamda Megapiksel değerinin gerçekte çok da fazla birşey ifade etmediğini görüyoruz. Kaldı ki değil 200 Megapiksel, 108 Megapiksel de son derece yeterli bir çözünürlük.

Fakat Samsung elindeki 108 ve 200 Megapiksel kameraları mükemmelleştirmeye çalışmak yerine yeni bir 440 Megapiksel kamera sensörü üretmeyi tercih ediyor. Seri üretiminin de 2024'ün ikinci yarısında başlayacağı söyleniyor. Bu da en erken S25'te görebileceğimiz anlamına geliyor.