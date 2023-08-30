Samsun Üniversitesi TEKNOFEST'te yeni ödüller kazanmak istiyor

Samsun Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te öğrencilerini teknoloji alanında donatarak geleceğe hazırlıyor. Geçmiş dönemlerde kazandığı ödüllerle dikkat çeken üniversite, bu yıl da büyük bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Anadolu Ajansının (AA) 8. kez Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeni ödüller kazanmak istiyor.

SAMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST Ankara'da F02 numaralı stantta yerini alan Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST gibi büyük etkinliklerle öğrencilerini teknoloji alanında donatarak geleceğe hazırlıyor.

TEKNOFEST sadece yarışmaların yapıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, hava gösterileri, konferanslar, sergiler ve eğitici atölye çalışmaları gibi birçok etkinliği içeren dopdolu bir program sunuyor. Samsun Üniversitesi öğrencileri de bu kapsamlı etkinlikler sayesinde kendi yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor ve sektör profesyonelleriyle deneyimlerini paylaşma imkanı yakalıyor.

Geçmiş dönemlerde İstanbul Atatürk Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında toplamda 8 ödül kazanan Samsun Üniversitesi, bu yıl Ankara ayağında da büyük bir performans sergilemeyi hedefliyor. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin teknolojik vizyonunu yansıtan en büyük organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Samsun Üniversitesi de bu vizyonun bir parçası olarak öğrencilerini desteklemeye devam ediyor ve teknoloji alanındaki başarılarıyla gurur duyuyor. Samsun Üniversitesi de bu önemli organizasyonda teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.