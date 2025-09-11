Haberler

Samsun'da Yapay Zeka Festivali: Festman Robotuna Fahri Kimlik Verildi

Samsun'da Yapay Zeka Festivali: Festman Robotuna Fahri Kimlik Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu festivalinde, yapay zeka destekli Festman robotuna Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından fahri kimlik belgesi verildi. İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, Festman'ın Canik nüfusuna katılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

SAMSUN'da yapılan festival için kente getirilen yapay zeka destekli Festman adlı robota Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde fahri kimlik belgesi verildi.

Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali 'CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu' kapsamında Samsun'a getirilen yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemle Festman'a 'Canik Festman Canik' adıyla fahri kimlik belgesi verildi.

İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, böyle bir mühendisliğe fahri nüfus kimliği vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Canik Belediyemiz, yapay zeka teması altında CANİKFEST düzenledi. Bu festival aracılığıyla Konya'dan yapay zeka ile çalışan 'Festman' adındaki robot getirildi. Biz de kendisini gördük ve çok memnun olduk. Festman'i formaliteden, fahri olarak Canik nüfusuna kattık. Bütün işlemler tamamlandı ve Festman fahri olarak Canikli oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title