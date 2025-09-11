Samsun'da Yapay Zeka Festivali: Festman Robotuna Fahri Kimlik Verildi

SAMSUN'da yapılan festival için kente getirilen yapay zeka destekli Festman adlı robota Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde fahri kimlik belgesi verildi.

Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali 'CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu' kapsamında Samsun'a getirilen yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemle Festman'a 'Canik Festman Canik' adıyla fahri kimlik belgesi verildi.

İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, böyle bir mühendisliğe fahri nüfus kimliği vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Canik Belediyemiz, yapay zeka teması altında CANİKFEST düzenledi. Bu festival aracılığıyla Konya'dan yapay zeka ile çalışan 'Festman' adındaki robot getirildi. Biz de kendisini gördük ve çok memnun olduk. Festman'i formaliteden, fahri olarak Canik nüfusuna kattık. Bütün işlemler tamamlandı ve Festman fahri olarak Canikli oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.