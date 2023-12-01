Samsun'da Kamu ve Emniyet Personeline Siber Güvenlik Semineri

Samsun'un Havza ilçesinde siber polisi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet mensuplarına SİBERAY programı ve siber suçlarla ilgili bilgiler verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde siber polisi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet mensuplarına SİBERAY programı ve siber suçlarla ilgili bilgiler verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı ve hizmet içi eğitimler kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet mensuplarına "siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve siber suçlarla mücadele soruşturma yöntemleri" konularında seminer verildi. Kamu personeli ile emniyet personeline ayrı ayrı verilen seminerlere toplam 96 kişi katıldı. - SAMSUN