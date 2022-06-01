Sakarya Teknokent Teknoloji Ödül Töreni gerçekleştirildi - Haberler

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle büyük başarılara imza atan Sakarya Teknokent, ortaklara ve katkı sunan yetkililere ödüllerini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teknoloji Ödül Töreni'nde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ilklerin zor olduğunu belirterek, "İşleri başlatmak kolay değildir. Bir birikim oluşmaya başlar. Kurumun potansiyeli oluşmaya başlar ve zamanla oluşan hafıza bizleri bir yerlere taşır. Süreklilik çok önemli. Kurumların tamamının yapması gereken şey, başlatılan işleri sürdürmek ve ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Teknokentin önemine işaret eden Savaşan, genç bir kurum olmasına rağmen özellikle birikimin önemini kavrayarak yeni stratejiler ortaya koyduğunu belirtti.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş de refah seviyesi en yüksek ülkelerin, gelir dağılımı en adaletli, demokrasisi en gelişmiş, teknoloji seviyesi en ileri ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Teknolojiye yatırım yaparsanız, karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ise Sakarya'nın Ar-Ge merkezleri sayısının 2022 yılı itibarıyla 24 olduğunu ve 81 il içinde sekizinci, ayrıca patent müracaatında da Türkiye'de sekizinci sırada yer aldığını kaydetti.

Tören, Sakarya Teknokent çatısı altında faaliyet gösteren firma temsilcilerine, araştırmacılara ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ödül takdimi yapılmasıyla sona erdi.