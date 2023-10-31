Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Enerji Yatırımlarıyla Örnek Şehir Olma Yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin enerji yüzyılının öncü belediyelerinden biri haline geldi. Belediye, Karaman Güneş Enerji Santrali'nde resmi olarak elektrik üretimine başladı. Bu proje ile birlikte Sakarya'nın ilk ve tek arazi tipi güneş enerji santrali olan Karaman GES, yılda 4 bin hanenin tükettiği enerjiye eş değer elektrik üretecek.

Çevreci belediyecilik anlayışına yakışan yatırımları ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği projeleri ile Türkiye'nin enerji yüzyılının öncü belediyelerinden olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman GES Projesi'nde resmi olarak güneşten enerji üretmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 55 bin metrekare alana kurduğu Karaman Güneş Enerji Santrali'nde resmi olarak elektrik üretimine başladı. Üretim kültürüne yakışır şekilde hayata geçirdiği projelerle 'Üreten Şehir Sakarya' sloganına yakışır çalışmaları Sakarya'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Karaman GES Projesi ile aynı zamanda ülkemizin enerji alanında yaptığı yatırımlara da önemli bir kazanç sağladı.

Sakarya'nın ilk ve tek arazi tipi güneş enerji santrali olan Karaman GES, bünyesinde bulundurduğu 14 bin adet güneş paneli ile yılda 4 bin hanenin tükettiği enerjiye eş değer elektrik üretecek. Elde edilen ekonomik kazanımlarla mikro ölçekte Sakarya'ya makro ölçekte ise Türkiye'ye değer katacak.

Yılda 18 Milyon TL'lik enerji üretilecek

AK Parti Belediyeciliğinin üretken ve çalışkan misyonu Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor.

Geleceğin şehrini bugünden inşa eden ve bu kapsamda hayata geçirdiği üretim odaklı çalışmaları ile Sakarya'yı adeta örnek bir hale getiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, GES Projesi ile 2023 yılının enerji alanında en dikkat çeken belediyelerinden biri oldu.

Yılda yaklaşık 18 Milyon TL'lik üretilecek enerji şehrin yeni yatırımlarına önemli derecede destek olacak.

Sakarya'nın GES Projeleri oldukça ilgi görüyor

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına durmadan devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin güneyinde yer alan Pamukova ilçesine de yeni bir güneş enerji santrali kuracak.

Böylelikle hali hazırda resmi olarak enerji üreten ve yakın zamanda saha çalışmalarına başlanacak güneş enerji santralleri ile Sakarya, oluşturduğu kaynaklarla hem doğayı koruyacak hem de ciddi bir kazanç sağlayacak.

Şehrin gelecek vizyonuna hizmet edecek projeler geleneksel üretim anlayışının yanı sıra çağın ötesinde düşünülmesi ile şehir dışından ve yurt dışından fazlaca ilgi görüyor.