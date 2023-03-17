Sahte SSD nasıl anlaşılır? [2023 Güncel]

Bu rehberimiz sayesinde kullandığınız SSD'nin sahte olup olmadığını öğrenebileceksiniz. İşte sahte SSD nasıl anlaşılır rehberimiz...

Son günlerde özellikle Kingston gibi markaların sahte SSD, harddisk, usb bellek vb. ürünlerini üretip satan dolandırıcılar gündemde. Birçok kullanıcıyı mağdur eden bu sahte SSD donanımları hem bilgisayarınızın anakartına zarar vermekte hem de ödemiş olduğunuz parayı israf etmekte. Peki aldığınız bir SSD'nin sahte olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bu rehberimizde "sahte SSD nasıl anlaşılır?" sorusunun cevabını verdik.

Sahte SSD donanımları nasıl anlaşılır?

"Bu tarz donanımların sahtelerini ayırt etmek oldukça zordur." Bu maalesef doğru bir kanıdır çünkü şu an alanında uzman bazı bilgisayar mühendislerinin bile fark etmekte zorlandığı sahte SSD'ler var. Ancak piyasadaki en yaygın sahte ürünlere bakıldığındaysa kendilerini ele verdikleri bazı noktalar var. Rehberimizdeki adımlara tamamen uymanız takdir de sizde SSD'niz sahte mi değil mi anlayabilirsiniz.