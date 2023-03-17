Sahte SSD nasıl anlaşılır? [2023 Güncel]
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Bu rehberimiz sayesinde kullandığınız SSD'nin sahte olup olmadığını öğrenebileceksiniz. İşte sahte SSD nasıl anlaşılır rehberimiz...
Son günlerde özellikle Kingston gibi markaların sahte SSD, harddisk, usb bellek vb. ürünlerini üretip satan dolandırıcılar gündemde. Birçok kullanıcıyı mağdur eden bu sahte SSD donanımları hem bilgisayarınızın anakartına zarar vermekte hem de ödemiş olduğunuz parayı israf etmekte. Peki aldığınız bir SSD'nin sahte olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bu rehberimizde "sahte SSD nasıl anlaşılır?" sorusunun cevabını verdik.
Sahte SSD donanımları nasıl anlaşılır?
"Bu tarz donanımların sahtelerini ayırt etmek oldukça zordur." Bu maalesef doğru bir kanıdır çünkü şu an alanında uzman bazı bilgisayar mühendislerinin bile fark etmekte zorlandığı sahte SSD'ler var. Ancak piyasadaki en yaygın sahte ürünlere bakıldığındaysa kendilerini ele verdikleri bazı noktalar var. Rehberimizdeki adımlara tamamen uymanız takdir de sizde SSD'niz sahte mi değil mi anlayabilirsiniz.
Öncelikle satın aldığınız ürünün kutusu ile markanın internet sitesinden bulabileceğiniz orijinal kutunun resimleri arasında kıyaslama yapın. Ancak unutmayın! Artık ürünlerin kutularını birebir kopyalamak çok kolay. Bu yüzden fotoğraftaki kutu ile ürününüzün kutusunun birebir uyuşması SSD'nizin orijinal olduğunu göstermez.
Aldığınız ürüne ait yazılımı markasının internet sitesinden indirin. Ardından bilgisayarınıza SSD'yi bağlayın ve yazılım üzerinden ürünün bilgilerini kontrol edin. Yazılım, elinizdeki sahte bir ürün ise seri numarası olmayacağı için hata verecektir.
Ayrıca marka yazılımı haricinde CrystalDiskInfo'dan da ürününüze bakın. Programda yer alan tüm verileriniz doğruysa 3. adımı da geçtiniz demektir.
Marka yazılımındaki ve CrystalDiskInfo'daki kontrolün ardından asıl testimize geliyoruz. SSD performans testleri. (SSD performans testleri hakkındaki haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz) Performans testlerinden AS SSD Benchmark testi sahte ürün ile orijinal ürün arasındaki farkı en net koyan testtir. SSD'nin okuma/yazma hızını tablo formatında gösteren AS SSD Benchmark testi sayesinde ürününüzün gecikme hızını da görebiliyorsunuz. Markanın internet sitesindeki verilerle test sonuçlarınızı kıyasladığınızda da veriler birbirini tutuyorsa tebrikler! 4. ve son aşamayı da geçtiniz!
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Bu 4 adımlık kısa ancak hayat kurtarıcı rehberimiz sayesinde SSD'nizin sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yukarıdaki adımların herhangi birinde sorun yaşamanız halinde hemen bilgisayarınızdan SSD'nizin bağlantısını kesin ve satıcınıza başvurun.
Güvenilir bir satıcı yok mu?
Yeterince donanım bilgim yok, rehberde geçen testleri yapamam diyorsanız size verebileceğimiz birkaç tavsiye bulunmakta. SSD alacağınız satıcılar mümkün olduğu sürece kurumsal yapıdaki teknoloji marketleri olsun. Çünkü bu kurumlar direkt markalardan toplu ürün alımı yaptıkları için sahte ürünle karşılaşma konusunda diğer satıcılara göre en düşük ihtimale sahip yerler. Ayrıca ürün alımından sonra sorun yaşamanız halinde muhatap bulmanız daha kolay olacaktır.
Sizce bu rehberimiz sizin için sağlıklı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!