Sahte hesap ile okulları tatil ettiler!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra en çok tartışma yaratan konulardan bir tanesi de 'mavi tik' oldu. Twitter Blue aboneliği ile ücretli 'mavi tik' dağıtan sosyal medya platformu Şanlıurfa'da krize yol açtı. Şanlıurfa Valisi adına hesap açan bir şahıs okulların tatil olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'da sahte hesap üzerinden okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın adına açılan sahte Twitter hesabı ile şehirde okulların tatil edildiği ilan edildi. İlde karmaşaya neden olan bu açıklama ise Vali ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yalanlandı. Elon Musk'ın 'mavi tik' politikası böylece Şanlıurfa'da bile etkisini göstermiş oldu.

İlimiz genelindeki tüm okullarda 27.03.2023 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Valiliğimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/a0jrOvKou6 — T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) March 26, 2023

Sahte hesabın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu hafta gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır"

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26 Mart tarihinde yapılan bu sahte paylaşımın ardından ise Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu durumu yalanladı. Salih Ayhan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizde tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte bayanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır"

Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır. pic.twitter.com/1CB6MP0Lb5 — Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 26, 2023

Şanlıurfa Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı da konu hakkında bir paylaşımda bulunuldu. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten valilik, okulların tatil olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İlimiz genelindeki tüm okullarda 27.03.2023 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Valiliğimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."

Şanlıurfa'da sahte bir Twitter hesabının neden olduğu bu karışıklık yapılan açıklamalar ile birlikte çözüme kavuşmuş gibi görünüyor. Bu sahte açıklamayı yapan kişiyi bulmak için ise çalışmalar devam ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.